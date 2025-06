Luciana Gimenez revela medo de dormir após cirurgia: ‘Fico pensando’

Luciana Gimenez expõe o seu medo de dormir depois de passar por cirurgia para corrigir problema na coluna. Entenda o motivo

A apresentadora Luciana Gimenez surpreendeu ao contar que desenvolveu o medo de dormir após passar pela cirurgia de correção de hérnia de disco cervical. Em entrevista no programa Sensacional, da RedeTV, a estrela contou que o procedimento aconteceu há 3 meses e ela ficou com medo de voltar a sentir dor enquanto dorme.

"Tenho medo de dormir. Não durmo mais, porque aconteceu enquanto eu estava dormindo. Então fico pensando na minha coluna", disse ela.

Então, Luciana comentou sobre a recuperação do procedimento cirúrgico e também lembrou do acidente que sofreu em 2023, quando machucou a perna em uma pista de esqui. "Foi muito difícil. Tive que dar vários passos para trás e esperar. Esses últimos dois anos foram de muito aprendizado, de respeitar o processo. Se você tem um problema de saúde, nada mais importa. Você percebe que todo o resto é besteira e só quer resolver aquilo", afirmou.

Memórias do passado de Luciana Gimenez

Ainda no programa Sensacional, Luciana Gimenez relembrou quando engravidou do primeiro filho, Lucas Jagger, e foi perseguida pela imprensa internacional, já que o herdeiro é filho de Mick Jagger. "Perdi vários amigos. Foi bom porque deu uma peneirada logo. Teve um amigo que vendeu um diário que eu esqueci na casa dele. Foi uma época difícil", afirmou ela, que teve que mudar de casa por causa dos incomôdos da imprensa com seus vizinhos.

“Achei que não iria aguentar, chorei durante os nove meses de gravidez. Tinha uma criança na minha barriga, precisava me manter calma. Isso me ajudou. Se não fosse por ele, teria sido ainda mais difícil, porque quando você tem um propósito tão importante como um filho, você consegue ter força”, afirmou.

A entrevista completa com Luciana Gimenez será exibida no “Sensacional” desta segunda-feira (23), às 22h45, na RedeTV!.

