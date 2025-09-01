Leandro Hassum fala sobre cirurgia bariátrica: 'Ainda me vejo com 160 kg'

Leandro Hassum revelou os impactos causados pela cirurgia bariátrica em sua vida pessoal e profissional; ator realizou a operação em 2014
O ator Leandro Hassum abriu o coração ao falar sobre o impacto da cirurgia bariátrica em sua vida pessoal e profissional. O artista, que já chegou a pesar 150 kg, realizou o procedimento em novembro de 2014.
Em participação no quadro 'Pode Perguntar', exibido no 'Fantástico', da TV Globo, Hassum contou que passou a receber ataques na internet após o emagrecimento. Além disso, o ator também explicou que, até hoje, ainda possui dificuldades para processar as mudanças em seu corpo.
"Num primeiro momento, houve uma repulsa muito grande. Achei que quando emagrecesse, ia parar o bullying, mas o bullying cibernético começou depois que emagreci. Recebi agressões de perguntarem: 'você tá com HIV? Para ficar com essa cara de HIV, não vou operar nunca', 'emagreceu, perdeu a graça', 'emagreceu, envelheceu, tá acabado, destruiu uma carreira'", relatou o artista.
Em seguida, Leandro Hassum revelou que procurou ajuda profissional para conseguir lidar com o novo físico, uma vez que isso também afetou seu lado profissional: "Produtores que tinham me chamado para filme me tiraram: ‘agora que emagreceu, esquece'. Procurei uma psiquiatra e uma psicóloga para que pudesse me entender no novo corpo. Me olho no espelho e ainda me vejo com 160 kg mesmo 11 anos depois de operado", declarou ele, por fim.
Em novembro de 2024, Leandro Hassum usou as redes sociais para compartilhar um relato impactante com o público a respeito de sua cirurgia bariátrica. Na época, o ator comemorou os 10 anos do procedimento e aproveitou para falar sobre sua luta mesmo após anos de operação.
"Nesses 10 anos sigo me tratando. Não é fácil. Para os que desconhecem o que é ser um bariátrico. A luta não para e nunca irá parar. No ano fatídico de 2020, quando vivemos a pandemia, a cabeça deu um nó. Acredito que não fui o único. E comecei, mesmo seguindo minha rotina de exercícios, a me descontrolar e isso acarretou num reganho de quase 20 kg. Tomei um susto quando em maio ao chegar de uma filmagem e me pesar", declarou ele, na ocasião.
O ator também falou sobre voltar a cuidar da sua alimentação após ganhar peso. "Desde junho voltei a me organizar, alimentação e principalmente parar com o vinho recreativo que é uma autossabotagem invisível. Quando você vê está bebendo muito. Hoje, 10 anos e 6 dias depois, já eliminei 17 kg, faltam 3kg para ficar do jeito que me faz feliz. Só quem convive com a doença vai saber e entender a dificuldade para eliminar os 17 kg. Vários são os fatores. O principal a idade. Operei com 41 e hoje tenho 51. Tudo muda. Mas me sinto mega orgulhoso de seguir na meta de me manter saudável e feliz", finalizou Leandro Hassum.
