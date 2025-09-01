Leandro Hassum fala sobre cirurgia bariátrica: 'Ainda me vejo com 160 kg'

Leandro Hassum revelou os impactos causados pela cirurgia bariátrica em sua vida pessoal e profissional; ator realizou a operação em 2014

O ator Leandro Hassum abriu o coração ao falar sobre o impacto da cirurgia bariátrica em sua vida pessoal e profissional. O artista, que já chegou a pesar 150 kg, realizou o procedimento em novembro de 2014.

Em participação no quadro 'Pode Perguntar', exibido no 'Fantástico', da TV Globo, Hassum contou que passou a receber ataques na internet após o emagrecimento. Além disso, o ator também explicou que, até hoje, ainda possui dificuldades para processar as mudanças em seu corpo.

"Num primeiro momento, houve uma repulsa muito grande. Achei que quando emagrecesse, ia parar o bullying, mas o bullying cibernético começou depois que emagreci. Recebi agressões de perguntarem: 'você tá com HIV? Para ficar com essa cara de HIV, não vou operar nunca', 'emagreceu, perdeu a graça', 'emagreceu, envelheceu, tá acabado, destruiu uma carreira'", relatou o artista.

Em seguida, Leandro Hassum revelou que procurou ajuda profissional para conseguir lidar com o novo físico, uma vez que isso também afetou seu lado profissional: " Produtores que tinham me chamado para filme me tiraram: ‘agora que emagreceu, esquece'. Procurei uma psiquiatra e uma psicóloga para que pudesse me entender no novo corpo. Me olho no espelho e ainda me vejo com 160 kg mesmo 11 anos depois de operado ", declarou ele, por fim.

Leandro Hassum realizou cirurgia bariátrica em 2014 - Foto: Reprodução / Instagram

Leandro Hassum - Foto: Reprodução / Instagram

O desabafo de Leandro Hassum sobre a cirurgia bariátrica

Em novembro de 2024, Leandro Hassum usou as redes sociais para compartilhar um relato impactante com o público a respeito de sua cirurgia bariátrica. Na época, o ator comemorou os 10 anos do procedimento e aproveitou para falar sobre sua luta mesmo após anos de operação.

"Nesses 10 anos sigo me tratando. Não é fácil. Para os que desconhecem o que é ser um bariátrico. A luta não para e nunca irá parar. No ano fatídico de 2020, quando vivemos a pandemia, a cabeça deu um nó. Acredito que não fui o único. E comecei, mesmo seguindo minha rotina de exercícios, a me descontrolar e isso acarretou num reganho de quase 20 kg. Tomei um susto quando em maio ao chegar de uma filmagem e me pesar", declarou ele, na ocasião.

O ator também falou sobre voltar a cuidar da sua alimentação após ganhar peso. "Desde junho voltei a me organizar, alimentação e principalmente parar com o vinho recreativo que é uma autossabotagem invisível. Quando você vê está bebendo muito. Hoje, 10 anos e 6 dias depois, já eliminei 17 kg, faltam 3kg para ficar do jeito que me faz feliz. Só quem convive com a doença vai saber e entender a dificuldade para eliminar os 17 kg. Vários são os fatores. O principal a idade. Operei com 41 e hoje tenho 51. Tudo muda. Mas me sinto mega orgulhoso de seguir na meta de me manter saudável e feliz", finalizou Leandro Hassum.

Leia também: Thais Carla expõe dificuldade quatro meses após bariátrica: 'Pelo menos comigo'