Kevinho dá entrada em hospital após fortes dores: 'Pulsando'

O cantor Kevinho usou as redes sociais para contar que precisou procurar ajuda médica após sentir fortes dores de cabeça

O cantor Kevinho usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 4, para compartilhar um desabafo sobre sua saúde. Em uma publicação no Instagram, ele contou que precisou procurar ajuda médica após sentir fortes dores de cabeça.

Inicialmente, ele contou que, mesmo tomando medicamentos, estava sentindo uma dor de cabeça intensa. "Família, estou off aqui porque estou muita enxaqueca desde ontem... sentindo enjoo, cabeça pulsando, dor no pescoço, sensibilidade a luz", disse.

Em seguida, relatou quais remédios não estavam fazendo efeito e confessou que estava com preguiça de ir ao hospital. Como a dor não melhorou, ele foi ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Após o atendimento, os médicos desconfiaram que ele estava com dengue e realizaram exames para confirmar a suspeita.

Mais tarde, ele atualizou os fãs sobre seu estado de saúde. "Família, o resultado do exame de dengue deu negativo, tomei alguns remédios anti-inflamatório na veia para dor de cabeça, porém ainda não passou a dor, diminuiu um pouco... vou tentar descansar agora pra ver se melhora. Vou atualizando vocês, obrigado a todos pelas mensagens de carinho, se cuidem."

Desabafo de Kevinho (Reprodução/Instagram)

Kevinho mostra ganho de peso após mãe ser diagnosticada com câncer

Recentemente, Kevinho publicou um desabafo, por meio dos stories em seu perfil no Instagram, para falar sobre sua saúde mental. O funkeiro compartilhou uma série de registros em que comenta sobre uma "depressão gigante" que o acometeu após a mãe, Sueli Azevedo, ser diagnosticada com câncer.

"Quem me acompanha sabe o quão difícil foram esses últimos dois anos da minha vida! Receber a notícia que minha mãe estava doente foi um baque para todos da minha família. Abdicar da minha carreira pra cuidar da pessoa mais importante pra mim foi a escolha mais certa eu eu poderia ter feito, e faria tudo novamente. Hoje, graças a Deus, minha mãe está curada. E pra comemorar, o Kevinho está de volta, fazendo o que eu mais ano na vida, que é música pra vocês!", iniciou.

"Em breve farei um vídeo falando tudo que passei nesses últimos anos, depois do diagnóstico da minha mãe. Me abalou muito e foram muitas batalhas que só quem já passou por isso sabe. Depressão me pegou de um jeito que nunca imaginei, mas Deus sabe de tudo e não dá um fardo que a gente não possa carregar!", acrescentou.

Na imagem em que exibe o peso antigo, Kevinho narra. "Esse sou em um ano atrás! Logo após a notícia do diagnóstico da minha mãe, me afundei numa depressão gigante, o medo, as incertezas, faziam eu descontar tudo na comida! Fora o ganho de peso, eu estava acabando com a minha saúde."

"Mas Deus sabe o melhor pra todos nós! E me deu forças pra vencer mais uma batalha. Esse sou eu hoje, curado e em constante evolução. Já se foram 14 kg e a saúde está em dia! Procure sempre fortalecer sua mente e sua fé em Deus! Trabalhe honestamente, foque na sua família, que o senhor vai te honrar", encerrou sobre seu corpo atual.

Leia também: Kevinho revela noivado com influenciadora em homenagem de aniversário