Ex-atriz mirim Karol Lannes se declara para a namorada: 'Me sinto em paz'

Lembra dela? Ex-atriz mirim de 'Avenida Brasil', Karol Lannes abriu um álbum de fotos românticas ao lado da namorada em data especial

Karol Lannes está apaixonada! Discreta, a ex-atriz mirim usou as redes sociais nesta quarta-feira, 28, para publicar uma declaração especial direcionada à namorada, Beatriz Reis.

Em seu perfil oficial, a intérprete de Ágata em 'Avenida Brasil' (2012) abriu um álbum de fotos românticas ao lado da amada em celebração aos 3 meses de união do casal. Nos cliques selecionados por Karol, as duas aparecem curtindo momentos a sós, incluindo viagens e passeios.

" 0.3 com meu amor. O bom é que tudo que eu sinto eu falo pra você sempre, você me ensina todos os dias sobre o que é ter um relacionamento com diálogo, respeito, consideração, a vida toda eu quis uma companheira que cuidasse de mim como você cuida, me apoia, me incentiva, me sinto em paz do seu lado, te amo ", escreveu a atriz.

Nos comentários da postagem, diversos amigos e seguidores de Karol Lannes deixaram mensagens carinhosas ao casal, desejando muitas felicidades na união das duas: "Quem ama assim não quer guerra com ninguém… suas lindas", declarou uma internauta. "Todo amor e paz do mundo pra vocês, maravilhosas", disse outra. "Ai que fofíssimas, tudo de bom pra vocês", comentou uma terceira.

Além de 'Avenida Brasil', onde deu vida a filha da vilã Carminha (Adriana Esteves), Karol também atuou em novelas como em 'Duas Caras' (2007), 'Ciranda de Pedra' (2008) e 'Tempos Modernos' (2010). Em 2013, ela fez uma participação no filme 'Minha Mãe É uma Peça', ao lado de Paulo Gustavo (1978-2021).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karol Lannes (@karollannes_)

Karol Lannes já falou abertamente sobre sua sexualidade

Em 2023, Karol Lannes usou as redes sociais para compartilhar um longo desabafo a respeito de sua sexualidade. Ao longo de seu relato, a ex-atriz mirim contou que sentiu medo de revelar a sua orientação sexual por receio que colocassem culpa na configuração de sua família.

Para quem não sabe, a artista foi criada pelo tio, Fábio Lopes, e o marido dele, João Paulo Afonso, logo após o falecimento de sua mãe. "A minha sexualidade não tem nada a ver com a dos meus pais. Não parece um pouco ridículo eu ter que vir aqui falar isso?", iniciou Karol Lannes; confira mais detalhes!

