  Bem-estar e Saúde
  Jair Bolsonaro relata nova crise e pede para deixar prisão domiciliar; saiba o que ele tem
Bem-estar e Saúde / Tratamento

Jair Bolsonaro relata nova crise e pede para deixar prisão domiciliar; saiba o que ele tem

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, solicitou autorização para realizar exames médicos. Saiba o que ele tem

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 12/08/2025, às 14h19

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro - Foto: Reprodução/Instagram

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, solicitou autorização para uma saída temporária a fim de realizar exames médicos. Ele busca atendimento por causa de crises frequentes de refluxo e soluços refratários. Segundo o portal g1, nesta terça-feira, 12, os advogados pediram ao ministro Alexandre de Moraes que o político seja liberado no sábado, 16, para passar por avaliação médica.

E os exames deverão durar entre 6h a 8h. "A depender dos resultados, poderão ser indicadas complementações diagnósticas e/ou medidas terapêuticas adicionais", escreveram os advogados. A equipe médica que acompanha Bolsonaro indicou a realização de exames como coleta de sangue e urina, endoscopia e tomografia.

"A solicitação decorre do seguimento de tratamento medicamentoso em curso, da necessidade de reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços refratários, bem como da verificação das condições atuais de saúde do peticionante [Bolsonaro]", escreveu a defesa conforme noticiou o portal.

A saúde de Bolsonaro

Em julho, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido a uma endoscopia devido a crises frequentes de soluços e vômitos. Segundo o boletim, "o exame revelou a presença de intensa esofagite com processo inflamatório, erosões da mucosa esofágica e gastrite moderada".

Os médicos também deram detalhes do tratamento: "Será intensificado o tratamento medicamentoso, que já havia sido iniciado há alguns dias. Seguem as orientações para moderação de fala, dieta regrada e repouso domiciliar".

Antes do diagnóstico, Bolsonaro já havia apresentado mal-estar durante viagem a Goiás. Na ocasião, ele cancelou sua participação em eventos após relatar sintomas de indisposição estomacal e náuseas. Durante uma cerimônia, ele mencionou estar enfrentando fortes sintomas gástricos. "Desculpa, estou muito mal. Vomito dez vezes por dia", disse ele, que soluçou durante o discurso.

Em abril, ele foi internado após passar mal em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. Ele recebeu os primeiros atendimentos em um hospital da cidade e, em seguida, foi transferido de helicóptero para o Hospital Rio Grande, em Natal.

