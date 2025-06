Ivete Sangalo se desespera com lombalgia antes de show, e médico alerta: 'Pode agravar o quadro'

Ivete Sangalo precisou de atendimento especializado para conter crise de lombalgia antes de show

Ivete Sangalo (53) enfrentou uma situação desesperadora antes de subir ao palco neste fim de semana. A artista relatou fortes dores na lombar faltando apenas três horas para a apresentação, o que exigiu a presença de um fisioterapeuta em seu quarto de hotel e, em seguida, no camarim.

A intérprete de Cria da Ivete não escondeu as expressões de dor causadas pelo incômodo na região lombar. Sua equipe, que registrava os bastidores do evento, captou todo o atendimento. “Hoje eu estou péssima, mas eu vou arrasar. Chegando lá eu esqueço a dor”, disse a cantora.

Para entender melhor a situação de Ivete, CARAS Brasil conversou com o Dr. Guilherme Henrique Porceban, ortopedista especializado em cirurgia da coluna. Segundo o especialista, a lombalgia crônica pode afetar diretamente a qualidade de vida do paciente.

“A lombalgia crônica pode ter diversas causas, mas, no caso de artistas como Ivete Sangalo, alguns fatores são especialmente relevantes. Entre eles, o esforço físico repetitivo, já que ela realiza performances enérgicas que envolvem danças, saltos e movimentos intensos. Esses gestos, repetidos ao longo dos anos, sobrecarregam a coluna lombar”, alerta.

Porceban também cita outros fatores que podem ter contribuído para o quadro apresentado pela cantora no show do fim de semana: “Longos períodos em pé ou em deslocamento — como shows, viagens constantes e horas no palco — contribuem para a compressão das vértebras lombares. Além disso, a postura inadequada, mesmo com pequenos desequilíbrios, seja no palco ou nos bastidores, gera tensão muscular e sobrecarga articular”, acrescenta.

O médico ainda aponta a importância do fortalecimento muscular: “A hiperlaxidão ou a fraqueza muscular também agravam o quadro. Se a musculatura abdominal e paravertebral não estiver bem fortalecida, a lombar tende a compensar, o que aumenta as chances de dor. Por fim, é importante considerar o histórico de lesões ou hérnia de disco. Se Ivete já teve esse diagnóstico, por exemplo, isso pode justificar a recorrência da dor”, explica.

Como se prevenir?

Prevenir dores lombares é tão importante quanto tratá-las. No caso de artistas com rotinas intensas, algumas estratégias são essenciais, de acordo com o médico:

Fortalecimento do core (abdômen, lombar e pelve): protege a coluna durante os movimentos.

Alongamentos regulares , antes e depois dos shows, para evitar contraturas musculares.

Pausas estratégicas para repouso durante ensaios e viagens longas.

Uso de calçados adequados , com bom amortecimento.

Adaptação de coreografias , quando necessário, para preservar a saúde da coluna.

Monitoramento postural com o apoio de fisioterapeutas ou educadores físicos.

VEJA COMO FOI O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE IVETE SANGALO: