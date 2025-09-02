Ivete Sangalo chama a atenção ao revelar como é a sua marmita

Casada com o nutricionista Daniel Cady, Ivete Sangalo chama a atenção ao mostrar suas marmitas; cantora revelou o que leva em seus potes
A cantora Ivete Sangalo chamou a atenção nesta terça-feira, 02, ao mostrar como é a sua marmita. Casada com o nutricionista Daniel Cady desde 2011, a famosa mostrou que segue uma alimentação saudável e equilibrada.
Para manter sua boa forma e ótimo rendimento no palco, a artista, de 53 anos, mostrou que come uma variedade de alimentos. Em dois potes de vidro, a baiana levou sua comida, sendo um deles apenas com saladas cruas e outros com o restante da refeição.
Além da salada com alface, tomate, milho, cenoura e outras folhas, Ivete Sangalo levou arroz integral, legumes cozidos e refogados, mais uma proteína.
Discreta com sua vida pessoal, a cantora raramente posta sua intimidade. Ainda nos últimos dias, ela revelou que estava hospedada no mesmo quarto que Odete Roitman, personagem da novela Vale Tudo, trama das nove da Globo.
O filho de Ivete Sangalo, Marcelo Sangalo, compartilhou sua primeira foto com a mãe na rede social. Nas últimas semanas, o jovem, que é fruto do casamento da famosa com o nutricionista e empresário Daniel Cady, compartilhou o clique com a artista e se declarou.
Com poucas publicações em seu perfil no Instagram, o moço fez a postagem com a cantora e mostrou toda a admiração que tem por ela. "Eterna professora", escreveu o herdeiro da artista baiana.
O post, que recebeu quase 60 mil curtidas, ainda teve uma chuva de comentários. "Você que me ensina todos os dias e muito!", respondeu Ivete Sangalo. "Eu te amo tanto meu vida", continuou a mãe. "Lindos", admiraram os internautas. Veja a foto aqui!
A nova turnê de Ivete Sangalo recebeu o nome de ‘Ivete Clareou’ e celebra a conexão dela com o samba. Inclusive, a primeira música que ela aprendeu a cantar inteira foi Conto de Areia, de Clara Nunes, que é a homenageada no nome da turnê.
Tanto que o novo projeto destaca a versatilidade da cantora e sua trajetória de sucesso. Ela quer usar os shows para homenagear o samba. “O samba precisa ser sentido e é isso que vamos viver juntos, ao mesmo tempo, nessa turnê. Sentiremos o samba”, disse ela.
A turnê já tem 5 datas confirmadas: 25 de outubro em São Paulo, 01 de novembro em Belo Horizonte, 22 de novembro no Rio de Janeiro, 30 de novembro em Salvador e 13 de dezembro em Porto Alegre.
Recuperação
Ex-nora de Angélica, Duda Guerra vai parar no hospital e revela o que aconteceu: 'Muita dor'
|Gloria Pires publica foto rara com três dos quatro filhos: 'Meus amores'
|Rebeca Abravanel tem atitude generosa com idosa em programa de TV
|Claudia Raia chama a atenção ao surgir fantasiada com o filho caçula
|Allan Souza Lima critica 'invasão de privacidade' após boatos sobre vida pessoal
|Dança dos Famosos: público discorda da eliminação e revela quem deveria sair do reality
|Tiago Abravanel explica relacionamento aberto e psicóloga avalia: 'Isso é central'
|Vale Tudo: Eugênio ganha destaque ao contar passado trágico
|Ex-nora de Angélica, Duda Guerra vai parar no hospital e revela o que aconteceu: 'Muita dor'
|Êta Mundo Melhor!: Dita toma decisão surpreendente e deixa todos em choque
|Túlio Gadelha reage à saída de William Bonner do Jornal Nacional após 29 anos