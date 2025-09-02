Ivete Sangalo chama a atenção ao revelar como é a sua marmita

Casada com o nutricionista Daniel Cady, Ivete Sangalo chama a atenção ao mostrar suas marmitas; cantora revelou o que leva em seus potes

A cantora Ivete Sangalo chamou a atenção nesta terça-feira, 02, ao mostrar como é a sua marmita. Casada com o nutricionista Daniel Cady desde 2011, a famosa mostrou que segue uma alimentação saudável e equilibrada.

Para manter sua boa forma e ótimo rendimento no palco, a artista, de 53 anos, mostrou que come uma variedade de alimentos. Em dois potes de vidro, a baiana levou sua comida, sendo um deles apenas com saladas cruas e outros com o restante da refeição.

Além da salada com alface, tomate, milho, cenoura e outras folhas, Ivete Sangalo levou arroz integral, legumes cozidos e refogados, mais uma proteína.

Discreta com sua vida pessoal, a cantora raramente posta sua intimidade. Ainda nos últimos dias, ela revelou que estava hospedada no mesmo quarto que Odete Roitman, personagem da novela Vale Tudo, trama das nove da Globo.

Veja a marmita de Ivete Sangalo:

Ivete Sangalo chama a atenção com marmita - Foto: Reprodução/Instagram

Filho de Ivete Sangalo posta primeira foto com a cantora em sua rede social

O filho de Ivete Sangalo, Marcelo Sangalo, compartilhou sua primeira foto com a mãe na rede social. Nas últimas semanas, o jovem, que é fruto do casamento da famosa com o nutricionista e empresário Daniel Cady, compartilhou o clique com a artista e se declarou.

Com poucas publicações em seu perfil no Instagram, o moço fez a postagem com a cantora e mostrou toda a admiração que tem por ela. "Eterna professora", escreveu o herdeiro da artista baiana.

O post, que recebeu quase 60 mil curtidas, ainda teve uma chuva de comentários. "Você que me ensina todos os dias e muito!", respondeu Ivete Sangalo. "Eu te amo tanto meu vida", continuou a mãe. "Lindos", admiraram os internautas. Veja a foto aqui!

Nova turnê de Ivete Sangalo

A nova turnê de Ivete Sangalo recebeu o nome de ‘Ivete Clareou’ e celebra a conexão dela com o samba. Inclusive, a primeira música que ela aprendeu a cantar inteira foi Conto de Areia, de Clara Nunes, que é a homenageada no nome da turnê.

Tanto que o novo projeto destaca a versatilidade da cantora e sua trajetória de sucesso. Ela quer usar os shows para homenagear o samba. “O samba precisa ser sentido e é isso que vamos viver juntos, ao mesmo tempo, nessa turnê. Sentiremos o samba”, disse ela.

A turnê já tem 5 datas confirmadas: 25 de outubro em São Paulo, 01 de novembro em Belo Horizonte, 22 de novembro no Rio de Janeiro, 30 de novembro em Salvador e 13 de dezembro em Porto Alegre.