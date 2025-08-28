Ivete Sangalo fica hospedada em mesmo quarto que Odete Roitman

A cantora Ivete Sangalo compartilhou com seus seguidores das redes sociais que está hospedada no mesmo quarto da vilã de Vale Tudo

Odete Roitman pode até ter um caráter duvidoso, mas é fato que a empresária milionária de Vale Tudo vive no puro glamour. A personagem tem uma vida de madame, com viagens de jatinho e hospedagem em suítes luxuosas em hotéis caríssimos. Esse estilo de vida é para poucos, e Ivete Sangalo inegavelmente está neste seleto grupo.

A rainha do axé compartilhou com seus seguidores no stories de seu Instagram, nesta quinta-feira, 28, que está hospedada no mesmo quarto em que Odete ficou no Copacabana Palace, na zona sul do Rio de Janeiro. “Eu estou aqui no Rio de Janeiro e sabem o que descobri? Que o quarto que estou é de Odete Roitman!"

Ivete mostrou com detalhes partes da suíte onde foram gravadas algumas cenas da vilã da novela das 21h. A cantora focou em cômodos que apareceram em cenas e confirmou com seus seguidores: “Não é? De Odete Roitman?”. A hospedagem, que conta com uma ampla sala, uma suíte com cama king e alguns outros cômodos não mostrados, fica no hotel mais luxuoso do Rio de Janeiro, em frente à praia de Copacabana, e costuma hospedar astros nacionais e internacionais.

Ivete está no Rio de Janeiro para ser a atração principal de uma festa privada. A cantora desembarcou na tarde da última quarta-feira, 28, no Aeroporto Santos Dumont.

Reprodução / Instagram

Ivete Clareou

Recentemente, Ivete Sangalo lançou o projeto Ivete Clareou, uma homenagem declarada ao samba e suas raízes, com repertório que mistura clássicos do gênero e composições inéditas. Em agosto, a cantora gravou o projeto audiovisual ao ar livre no Rio de Janeiro, e contou com diversos convidados especiais em um clima que lembrava rodas de samba tradicionais.

A partir de Outubro deste ano, a cantora sai em turnê do projeto e passará por São Paulo (25/10), Belo Horizonte (01/11), Rio de Janeiro (22/11), Salvador (30/11) e Porto Alegre (13/12).

