  2. Filho de Ivete Sangalo posta primeira foto com a cantora em sua rede social
Atualidades / Amor!

Filho de Ivete Sangalo posta primeira foto com a cantora em sua rede social

Clique raro! Ao postar primeira foto com a mãe em sua rede social, filho de Ivete Sangalo se declara para a cantora e mostra admiração

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 13/08/2025, às 14h11 - Atualizado às 14h50

Filho de Ivete Sangalo se declara para a cantora
Filho de Ivete Sangalo se declara para a cantora - Reprodução/Instagram

O filho de Ivete Sangalo, Marcelo Sangalo, compartilhou sua primeira foto com a mãe na rede social. Nesta terça-feira, 12, o jovem, que é fruto do casamento da famosa com o nutricionista e empresário Daniel Cady, compartilhou o clique com a artista e se declarou.

Com poucas publicações em seu perfil no Instagram, o moço fez a postagem com a cantora e mostrou toda a admiração que tem por ela. "Eterna professora", escreveu o herdeiro da artista baiana. 

O post, que recebeu quase 60 mil curtidas, ainda teve uma chuva de comentários. "Você que me ensina todos os dias e muito!", respondeu Ivete Sangalo. "Eu te amo tanto meu vida", continuou a mãe. "Lindos", admiraram os internautas.

Nesta terça-feira, 12, aconteceu a gravação do Ivete Clareou e Marcelo disse em entrevista à CARAS Brasil se os fãs podem esperar ver seu talento durante os shows da mãe.

"É um projeto que vai entregar muita coisa, sim. Eu aposto que vocês estão achando uma coisa e, quando acontecer, vocês vão falar: 'Rapaz, nem imaginei que ia ser isso'. Vai ser muito legal, fico aqui também muito irado proporcionando essa vista maravilhosa para a gente aí. Fé em Deus, vai dar tudo certo", confessou.

Filho de Ivete Sangalo posta foto com a cantora

Filho de Ivete Sangalo posta foto com a cantora

Filho de Ivete Sangalo faz declaração para a cantora
Filho de Ivete Sangalo faz declaração para a cantora - Foto: Reprodução/Instagram

Nova turnê de Ivete Sangalo

A nova turnê de Ivete Sangalo recebeu o nome de ‘Ivete Clareou’ e celebra a conexão dela com o samba. Inclusive, a primeira música que ela aprendeu a cantar inteira foi Conto de Areia, de Clara Nunes, que é a homenageada no nome da turnê.

Tanto que o novo projeto destaca a versatilidade da cantora e sua trajetória de sucesso. Ela quer usar os shows para homenagear o samba. “O samba precisa ser sentido e é isso que vamos viver juntos, ao mesmo tempo, nessa turnê. Sentiremos o samba”, disse ela.

A turnê já tem 5 datas confirmadas: 25 de outubro em São Paulo, 01 de novembro em Belo Horizonte, 22 de novembro no Rio de Janeiro, 30 de novembro em Salvador e 13 de dezembro em Porto Alegre.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

