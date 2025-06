Isabel Veloso detalha tratamento atual contra o câncer: 'Última opção'

A influencer Isabel Veloso contou como tem se sentido após incluir novos hábitos em sua rotina; influencer está em remissão do câncer

A influenciadora digital Isabel Veloso separou um tempo nesta terça-feira, 3, para conversar com os seguidores a respeito de seu quadro de saúde. A jovem, diagnosticada com Linfoma de Hodgkin em 2021, contou detalhes de seu atual tratamento contra o câncer, que entrou em remissão.

Isabel realiza as sessões de imunoterapia de forma particular. Além disso, ela também faz uso de um medicamento de alto custo, que não foi liberado gratuitamente mesmo após um pedido judicial. " Eu ainda tenho nódulos, mas eles não estão avançando. Eu tô muito feliz, eu sempre consigo superar alguma coisa, encontrar um caminho diferente, por mais que seja muito doloroso", iniciou.

Isabel também contou que notou uma melhora significativa em sua saúde após incluir novos hábitos em sua rotina, como alimentação saudável e exercícios físicos. " É a última opção disponível para mim, não é pelo SUS. É a única opção que eu tenho aqui ainda no Brasil, então, buscar isso e buscar uma melhora na minha alimentação, atividade física. O pouquinho que eu faço, já vejo o quanto melhora a minha qualidade de vida", declarou.

"Eu quero viver e bem. Eu posso ter mil respostas [positivas para o tratamento] agora e depois não ter, mas eu tô buscando o melhor. Quando eu comecei os cuidados paliativos lá atrás, quando estava no auge, eu não queria mais saber de tratamento, eu estava totalmente desesperada, eu já tinha aceitado que eu ia morrer. Eu mesma me declarei morta e hoje eu vejo o quanto tudo mudou. Agora, mesmo eu estando em remissão, que não é cura, eu ainda busco essa qualidade de vida ", completou ela.

A remissão do câncer de Isabel Veloso

Recentemente, Isabel Veloso usou as redes sociais para conversar com o público a respeito de seu quadro atual de saúde. A jovem, diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 15 anos, revelou que o câncer entrou em remissão.

A novidade veio logo após Isabel realizar novos exames. A princípio, a influenciadora seguiu até o hospital para descobrir se poderia fazer um transplante de medula óssea.

"Quem entrou em remissão? Meu Deus, gente! Estou me tremendo. Acabei de sair da consulta, estou com o papel do exame de sangue, e ver que estou em remissão completa…", celebrou Isabel Veloso, bastante emocionada com a notícia. De acordo com ela, o transplante também poderá ser realizado em breve.

"Já estou com os papeis da compatibilidade também, estou muito feliz. O resultado mostrou que uma irmã minha é 50% compatível comigo. Só que agora eu vou ser encaminhada para Curitiba para fazer uns exames e ver se eles acham certo fazer o transplante mesmo com 50% ou se vou entrar na fila de doadores", explicou.

