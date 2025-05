Irmã de Neymar Jr , Rafaella Santos passa por cirurgia em São Paulo

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos passou por uma cirurgia neste final de semana no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos passou por uma cirurgia estática neste final de semana no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. O procedimento foi realizado pelo cirurgião plástico Thiago Paoliello, que compartilhou em seu perfil nas redes sociais uma foto ao lado da influenciadora.

"Rafaella recebeu alta hoje. Procedimento realizado com sucesso. Agora seguirá com os cuidados pós-operatórios ao lado da nossa equipe", escreveu ele na legenda da imagem em que aparece ao lado da paciente.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Quem, ela realizou uma mastopexia com troca de prótese de silicone no último sábado, 24. O procedimento visa remover o excesso de pele e e remodelar os seios. Na cirurgia, ela também substituiu as próteses de 505 ml por outras de 255 ml.

Thiago Paoliello e Rafaella Santos — Foto: Reprodução/Instagram

O que é a mastopexia?

Em entrevista com a CARAS Brasil, o cirurgião plástico Dr. Carlos Tagliari, explicou mais detalhes sobre a mastopexia. "A cirurgia de mastopexia consiste na retirada do excesso de pele, às vezes de tecido mamário, e, na maioria dos casos, na colocação de uma prótese, que pode ou não ser utilizada. O procedimento é realizado no hospital, geralmente sob anestesia geral. É uma cirurgia que reposiciona a mama na posição correta, corrigindo a queda que ocorre, por exemplo, após a amamentação", declarou o médico.

Segundo ele, o período de internação é rápido. "Normalmente, a cirurgia de mastopexia permite alta no mesmo dia, sendo considerada um procedimento ambulatorial. Após o tempo de recuperação no hospital e a verificação de que está tudo bem, o paciente pode ir para casa. Em alguns casos, dependendo da preferência do médico e do paciente, pode ser feita uma pernoite no hospital, com alta no dia seguinte", detalhou.

