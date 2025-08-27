CARAS Brasil
  2. Chef do Pesadelo na Cozinha e do MasterChef morre aos 37 anos
Atualidades / luto

Chef do Pesadelo na Cozinha e do MasterChef morre aos 37 anos

O chef Rafael Brito, que integrou as equipes dos realities Pesadelo na Cozinha e MasterChef, morreu nesta terça-feira, 26, aos 37 anos

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 27/08/2025, às 13h13

Rafael Brito
Rafael Brito - Foto: Reprodução/Instagram

O chef Rafael Brito, que integrou as equipes dos realities Pesadelo na Cozinha e MasterChef, morreu nesta terça-feira, 26, aos 37 anos. A informação foi confirmada pela Band em uma publicação nas redes sociais da emissora: "O time digital da Band se solidariza com toda a família do Rafael e agradece pelo trabalho tão bem realizado. Vá em paz, Rafa."

De acordo com informações divulgadas pelo site da Band, Rafael lutava contra um câncer metastático e vinha realizando sessões de quimioterapia. Um dia antes de sua morte, apresentou uma piora no quadro clínico e precisou passar por uma cirurgia de emergência, mas não resistiu. Ele deixa uma filha de oito anos.

O chef de cozinha e apresentador Erick Jacquin também lamentou a partida de Rafael. "Ontem foi embora um amigo nosso, um cozinheiro da nossa família, que trabalhava no MasterChef e na equipe de gastronomia do Pesadelo. Um menino maravilhoso, muito jovem... é injusto, não suporto isso. Ele era muito profissional, um cozinheiro maravilhoso, com grande futuro. Rafael, vá voar sozinho, mas acompanhado de todo mundo que está lá em cima", disse ele em um vídeo compartilhado em sua rede social.

Carreira de Rafael Brito 

Rafael Brito fez faculdade de comércio exterior e gastronomia. Ele atuou na produção de dez temporadas do MasterChef Brasil e também em Pesadelo na Cozinha — incluindo a mais recente, gravada entre 18 de novembro de 2024 e 26 de fevereiro de 2025. Ao lado do chef culinarista Peter Katzenbeisser, era responsável por preparar os pratos dos novos cardápios dos restaurantes do programa, além de ajudar no desenvolvimento das receitas e na montagem das mesas para as gravações.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

