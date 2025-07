Ingrid Gaigher, de Vale Tudo, relembra acidente que a deixou meses sem andar: 'Paralisada'

A atriz Ingrid Gaigher, que interpreta Lucimar no remake de Vale Tudo, relembrou um período desafiador de sua vida após um acidente doméstico

Durante a entrevista, ela contou que, em 2019, teve a chance de estrear na televisão interpretando Aline na série Segunda Chamada, que está disponível no Globoplay. Durante a exibição da trama, no entanto, a atriz sofreu um acidente doméstico: caiu sobre um vidro e rompeu o tendão patelar. Com isso, ela fmpedida de andar por três meses.

"Foi um acidente que, do ponto de vista de muitos, é algo bobo, um acidente doméstico. Eu caí em um vidro, rompi meu tendão patelar e fiquei três meses paralisada. Penso que foi um momento em que aprendi a cuidar do meu corpo e ter noção de uma realidade na qual não prestava atenção antes", detalhou.

E continuou: "Fiquei meses na cadeira de rodas, então passei muito perrengue com acessibilidade. Fui percebendo que as rampas de acesso e as ruas não são acessíveis. Os banheiros, que a gente pensa que são enormes e acessíveis, não são. Como artista, fui entendendo constrangimentos que não passava e me sentindo mal por pessoas que, por estas razões, não podem frequentar os cinemas e os teatros".

Perseverar

"Isso me causava inquietude, por questões que eu reconheci vivendo na pele e pelo momento que eu vivia. Profissionalmente, eu havia acabado de conquistar um espaço, mas se eu não voltasse de nada adiantaria. Sentia muito medo de não voltar a dançar, a atuar. Por isso, passei a usar a mente para estudar e escrever. O movimento que eu fiz foi o certo, porque nós artistas precisamos perseverar até no fracasso", finalizou.

