Colunista do Grupo Globo dá nota dez para atriz de Vale Tudo: 'Sabe aproveitar'

A escalação da atriz Ingrid Gaigher para interpretar Lucimar no remake de Vale Tudo foi alvo de elogios na internet. Leia mais!

A escalação da atriz Ingrid Gaigher para interpretar Lucimar no remake de Vale Tudo foi alvo de elogios na internet. Nesta sexta-feira, 30, a colunista do jornal O Globo, a jornalista Ana Luiza Santiago deu sua opinião sobre a artista.

"[Dez] Para Ingrid Gaigher, fazendo bonito como Lucimar em “Vale tudo”. A atriz sabe aproveitar as boas cenas da personagem, que trata de temas importantes. Ela vai bem tanto no drama quanto nos momentos de leveza", escreveu ela.

Nos comentários da publicação nas redes sociais, seguidores não perderam a chance de dizer o que pensam. "Demorou, mas saiu!! Ela é maravilhosa!!! Uma atriz completa", celebrou uma pessoa. "Ela está maravilhosa mesmo!", concordou outra. "Uma das melhores atrizes (personagens) da novela. Super necessária e engraçada", opinou uma terceira pessoa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Coluna Play (@colunaplay)

Bella Campos foi alvo de críticas da colunista

Recentemente, a atriz Bella Campos, que interpreta a personagem Maria de Fátima no remake da novela Vale Tudo, da Globo, e teve a sua atuação analisada pela jornalista e recebeu nota zero. “[Zero] Para o desempenho de Bella Campos como Maria de Fátima em Vale Tudo, cheio de oscilações. O resultado fica inconsistente. O papel, central, exige mais. Outro ponto é que a personagem virou periguete no remake”, escreveu ela.

Vale lembrar que a coluna é tradicional no jornal e aborda temas sobre o universo do entretenimento e da teledramaturgia brasileira. A jornalista dá notas 10 e 0 para atores, programas de TV e streaming.

E no último final de semana, Bella Campos falou sobre as críticas que recebe por sua atuação. “Não me interessa criar uma imagem de uma pessoa que não se abala, que não se afeta. Não tenho como dizer que não me afeto com essa crueldade. Eu converso muito com minha mãe sobre isso de a gente ter conseguido criar uma vida minimanente digna. Tem dias que são muito difíceis.”

Leia também: Saiba 5 erros inusitados que aconteceram no remake de Vale Tudo