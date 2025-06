Ingrid Gaigher revela desafios de sua primeira novela: 'Grande missão'

No ar em Vale Tudo como Lucimar, Ingrid Gaigher também comenta, em entrevista à Revista CARAS, sobre a responsabilidade de estar na trama

No ar em Vale Tudo (Globo), Ingrid Gaigher (33) vem ganhando novos admiradores como Lucimar. Impressionada com a grande repercussão da novela, especialmente nas redes sociais, ela também encara desafios e a responsabilidade de estrear em folhetins com o remake de um grande clássico.

"Num primeiro momento, entendi que seria uma grande missão, tanto pela repercussão quanto pela expectativa criada por nós, que estávamos trabalhando no projeto, quanto do público. Senti que seria uma responsabilidade diferente de tudo o que vivi até então. E de fato é", conta Ingrid Gaigher , em entrevista à Revista CARAS.

Porém, com o passar das semanas de exibição, ela revela que passou a concilicar a diversão e a responsabilidade com uma naturalidade maior. Para a artista, é bonito ver que o Brasil produz em grande escala uma arte de qualidade, que se torna referência em muitos lugares do mundo.

Gaigher ainda diz que fica impressionada com a velocidade com que as novelas atingem muitos telespectadores e, agora, internautas. "Adoro acompanhar como o público nas redes sociais movimenta com humor as próprias opiniões sobre a trama, sobre a Lucimar... me divirto junto."

"Fazer novela neste novo momento é entender que o sucesso e o retorno está atrelado às redes. Então, fico feliz com o retorno. Fazer parte de uma novela é ocupar um espaço fundamental da cultura do nosso País", completa a artista.

Ingrid Gaigher é uma atriz e dançarina. Ela começou sua relação com a arte aos 7 anos, com aulas de balé clássico, e se dedicou à dança até os 18. Aos 19, começou sua formação em Artes Cênicas na CAL (Casa das Artes de Laranjeiras) e passou a se dedicar ao Teatro Musical. A partir disso, passou a trabalhar com teatro e, alguns anos depois, começou a fazer trabalhos para o audiovisual.

