Gravidez de Bruna Biancardi é diferente e médica aponta riscos específicos

Segundo a ginecologista Fabiane Gama, sintomas físicos intensificam na segunda gravidez e histórico obstétrico orienta abordagem personalizada

Mãe de Mavie (1) e da recém-nascida Mel (15 dias), Bruna Biancardi (31), ambas filhas do jogador Neymar Jr. (33), abriu o coração nas redes sociais ao falar sobre as diferenças entre suas duas gestações. Segundo ela, a primeira gravidez foi marcada por mais inseguranças, enquanto a segunda aconteceu de forma mais natural e tranquila.

Mas afinal, o que muda de uma gestação para outra? Em entrevista à CARAS Brasil, a ginecologista Fabiane Gamaexplica que as alterações entre a primeira e a segunda gravidez são reais e, muitas vezes, até intensas.

O que o corpo da mulher pode sentir?

De acordo com a especialista, há sim mudanças físicas e até nos cuidados médicos: "Podem existir diferenças. Na segunda gravidez, os sintomas físicos podem surgir mais cedo e ser mais intensos, como dores lombares ou cansaço, devido à maior frouxidão dos tecidos", afirma.

Além disso, o histórico da gestação anterior influencia diretamente nos riscos e nas medidas que devem ser adotadas:

"Os riscos variam conforme o histórico da gestação anterior, por exemplo, se houve hipertensão, parto prematuro ou cesárea, isso pode influenciar os cuidados agora. Mesmo com experiência prévia, é essencial manter o pré-natal regular, mas os cuidados podem ser adaptados conforme a saúde atual e o histórico obstétrico da paciente", completa a ginecologista.

Quando o corpo dá sinais de que o parto está próximo?

Muitas mães, como Bruna Biancardi, optam por esperar o parto acontecer de forma espontânea, sem induções médicas. A médica lista os principais sinais de que o corpo está se preparando naturalmente para o nascimento do bebê:

"Os sinais de que o corpo está pronto para o parto incluem contrações regulares e intensas, perda do tampão mucoso, dilatação do colo do útero e ruptura da bolsa amniótica", detalha.

Durante essa fase final, os cuidados precisam ser redobrados: "Durante esse período de espera, é fundamental manter o acompanhamento médico, observar os movimentos do bebê, hidratar-se bem, descansar e procurar a maternidade caso haja dor intensa, sangramento, diminuição dos movimentos fetais ou rompimento da bolsa. O parto deve ocorrer com segurança, respeitando o tempo do corpo, mas com vigilância constante", orienta a médica.

Leia também: Bruna Biancardi volta à ativa dias após o parto e especialista aponta: 'O importante é se sentir segura'