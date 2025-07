Bruna Biancardi volta à ativa dias após o parto e especialista aponta: 'O importante é se sentir segura'

Para CARAS, especialista alerta sobre riscos de atividades precoces após cesárea e dá dicas de posições ideais para mães que estão no início do puerpério

A influenciadora Bruna Biancardi surpreendeu ao retomar suas atividades profissionais apenas 11 dias após dar à luz Mel, sua segunda filha com Neymar Jr. No dia 16 de julho, ela foi vista na Vila Belmiro acompanhando o craque em um jogo entre Santos e Flamengo. A rápida retomada da rotina gerou críticas e questionamentos nas redes sociais: afinal, é saudável voltar tão cedo à ativa após uma cesárea?

Para esclarecer os impactos do pós-parto, especialmente após uma cesariana, a CARAS Brasil conversou com a fisioterapeuta Alessandra Paula, especialista em aleitamento materno e cuidados com o recém-nascido.

A cesárea pode atrapalhar a amamentação?

Segundo Alessandra, o procedimento pode impactar a amamentação: “Pode interferir. O uso de medicamentos, a dor na região da cirurgia e a dificuldade de movimentação nas primeiras horas podem atrasar a primeira mamada ou dificultar uma boa pega. A presença de um acompanhante e de uma equipe que promova o contato pele a pele imediato é essencial”, destaca a especialista.

Ela ainda orienta que a escolha da posição ao amamentar pode fazer toda a diferença nos primeiros dias: “Posicionamentos que evitem compressão sobre o abdômen, como a amamentação deitada ou a posição ‘invertida’ (tipo jogador de futebol americano), são grandes aliadas nesse início”, afirma.

Quais posições são mais indicadas para amamentar após a cesárea?

De acordo com Alessandra, a chave está no conforto e na proteção da cicatriz: “As posições mais indicadas nos primeiros dias são aquelas que mantêm o bebê próximo do seio, mas sem pressionar a cicatriz. A que eu mais indico é a ‘posição invertida’, em que o bebê fica posicionado lateralmente, com as pernas para trás, apoiado em uma almofada”, explica.

Ela também sugere uma alternativa prática e reconfortante para muitas mães: “Outra opção confortável é a amamentação deitada de lado, com o bebê barriga com barriga com a mãe. O importante é que a mãe se sinta segura e confortável, e que o bebê consiga abocanhar bem a aréola, sem causar dor.”

