Médica comenta relato de Bruna Biancardi: 'Sensibilidade pode até aumentar'

Na segunda gravidez, a influenciadora Bruna Biancardi revela sensibilidade maior e ginecologista explica o que muda entre as gestações

Bruna Biancardi, influenciadora digital e mãe de Mavie (1) e Mel, suas duas filhas com Neymar Jr.,abriu o coração ao comparar suas duas experiências com a maternidade. Segundo ela, a gravidez de Mel, recém-nascida, foi vivida com mais leveza emocional, mesmo tendo se sentido mais sensível durante o período. Já na primeira gestação, com Mavie, Bruna relatou ter enfrentado mais inseguranças e medos.

Mas é mesmo possível se sentir mais tranquila emocionalmente em uma segunda gravidez, mesmo com maior sensibilidade? Para entender as diferenças físicas e hormonais entre uma gestação e outra, a CARAS Brasil conversou com a ginecologista Fabiana Gama, que analisou o relato da influenciadora e trouxe orientações importantes.

Existe diferença entre a primeira e a segunda gravidez?

Bruna comentou que, mesmo emocionalmente mais sensível na gestação de Mel, sentiu menos insegurança do que na gravidez anterior. Para a ginecologista, isso é mais comum do que se imagina:

"Na segunda gestação, é comum que a mulher se sinta mais tranquila emocionalmente e menos insegura. Isso acontece porque ela já passou pela experiência anterior, conhece melhor o processo, sente-se mais confiante e tem menos medo do desconhecido. Além disso, costuma ter mais autonomia nas decisões e menos foco nas inseguranças típicas da primeira gravidez", explica a médica.

Ainda assim, o aumento da sensibilidade emocional não deve ser ignorado: "Porém, a sensibilidade emocional pode continuar ou até aumentar, como no caso de Bruna Biancardi, já que fatores hormonais e o contexto de vida influenciam bastante cada gestação", completa.

Segundo a médica, variações hormonais são uma explicação plausível para o aumento da sensibilidade emocional relatada por Bruna: "A maior sensibilidade emocional pode estar ligada a variações hormonais entre uma gestação e outra, já que os níveis de estrogênio, progesterona e outros hormônios mudam a cada gravidez. Fisicamente, o corpo tende a responder mais rápido na segunda gestação, com crescimento abdominal mais precoce, maior frouxidão muscular e possibilidade de desconfortos maiores, já que os tecidos já passaram por adaptações anteriores", diz Fabiana.

Segunda gravidez exige cuidados diferentes?

A médica também alerta que, embora a experiência anterior traga mais segurança, cada gestação é única e exige atenção específica: "Sim, podem existir diferenças. Na segunda gravidez, os sintomas físicos podem surgir mais cedo e ser mais intensos, como dores lombares ou cansaço, devido à maior frouxidão dos tecidos. Os riscos variam conforme o histórico da gestação anterior, por exemplo, se houve hipertensão, parto prematuro ou cesárea, isso pode influenciar os cuidados agora. Mesmo com experiência prévia, é essencial manter o pré-natal regular, mas os cuidados podem ser adaptados conforme a saúde atual e o histórico obstétrico da paciente", orienta.