Gominho conta como está Preta Gil após ida aos EUA para tratar câncer

A cantora Preta Gil está nos Estados Unidos para realizar um tratamento contra o câncer. Gominho, amigo da artista, contou como ela está

A cantora Preta Gil está nos Estados Unidos para realizar um tratamento experimental em busca da cura do câncer. Diagnosticada em 2023, a cantora já passou por diversos protocolos no Brasil. Neste domingo, 25, o apresentador Gominho, amigo próximo da artista, falou sobre o estado de saúde dela.

Em entrevista ao portal Leo Dias , ele contou que a cantora está bem e realizando exames para dar continuidade ao tratamento contra o câncer por lá: “Tá bem cuidada, bem amparada”.

Recentemente, Gominho revelou que Preta Gil deverá ficar cerca de dois meses no exterior. “Pelo que tinham falado, ela está indo para um ou dois meses. E aí vai vendo como vai ser. Se ela vai querer vir para cá para dar uma passeada e voltar, ela vai entende tudo quando chegar nas consultas”, afirmou ele.

Qual é o diagnóstico de Preta Gil?

O tumor original de Preta Gil foi um câncer no reto, removido após tratamento com quimioterapia seguido de cirurgia. A doença retornou no segundo semestre de 2024, quando seis novos focos foram identificados no peritônio e no sistema linfático. Eles foram retirados em uma cirurgia de 21 horas realizada em dezembro do mesmo ano.

Vale lembrar que ela chegou nos Estados Unidos no dia 12 de maio junto com os amigos Marcelo Azevedo e Malu Barbosa e da médica Roberta Saretta. No dia 14, Preta passou por uma consulta médica no Virginia Cancer Institute, em Washington, com um profissional especializado no tipo de tumor que ela vem tratando.

Na oportunidade, ela passou por exames que irão revelar se ela poderá compor o grupo de pacientes que recebem tratamentos, ainda em fase experimental, nos Estados Unidos.

