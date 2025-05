Médico lista cuidados com Preta Gil em nova fase do tratamento: 'É essencial'

Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Igor Maia Marinho, médico infectologista, explica a nova fase do tratamento de Preta Gil contra o câncer

A cantora Preta Gil (50) recebeu amigos para um almoço especial de Dia das Mães no último domingo, 11, em seu apartamento em São Paulo. O encontro aconteceu na véspera de sua viagem aos Estados Unidos, onde dará seguimento ao tratamento contra o câncer.

Nas redes sociais, o amigo da artista, Pedro Rocha, escreveu que Preta embarca nesta segunda-feira, 12 , para iniciar o tratamento experimental contra o câncer no exterior, como ela já havia anunciado. Anteriormente, a filha de Gilberto Gil (82) se pronunciou sobre o assunto. “Passei a última semana internada no Hospital Sírio-Libanês sob os cuidados da minha amada equipe médica!!!! Já estou em casa e sempre cercada pelos meus amores!!!! Sigo aqui me fortalecendo para [...] começar uma nova etapa do meu tratamento nos Estados Unidos", afirmou na semana passada.

OPINIÃO MÉDICA

Para saber mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Igor Maia Marinho - médico infectologista formado pela Faculdade de Medicina da USP, com residência médica em Moléstias Infecciosas e Parasitárias pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) - que explica esta nova etapa do tratamento da cantora.

Segundo o infectologista, os Estados Unidos concentram grande parte dos ensaios clínicos em oncologia do mundo, oferecendo opções que ainda não estão aprovadas ou disponíveis por aqui, o que atrai muitos pacientes para darem continuidade no tratamento no país da América do Norte. O Dr. Igor Maia Marinho avalia o caso da cantora.

"No caso da Preta Gil, que já passou por uma cirurgia extensa e enfrentou várias etapas do tratamento oncológico, essa nova fase representa uma tentativa importante de controlar a doença com estratégias mais modernas. É uma decisão corajosa e, certamente, muito bem acompanhada por sua equipe médica", declara.

QUAIS OS CUIDADOS?

No final do mês de março, durante participação no programa Domingão com Huck, da Globo, a artista detalhou sobre sua viagem aos Estados Unidos para continuidade no tratamento contra o câncer: "Aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Agora as minhas chances de cura estão no exterior. E é para lá que eu vou para voltar curada”, contou. O Dr. Igor aponta os cuidados com a artista nesta nova fase do tratamento:

"Não apenas o controle clínico e a vigilância de possíveis efeitos colaterais do novo tratamento, mas também um olhar atento à saúde emocional.

"O impacto psicológico de um tratamento contínuo, somado ao deslocamento para outro país e ao distanciamento de familiares, exige um suporte integral — físico, psicológico e social".

"O fortalecimento da rede de apoio, como vimos no gesto de reunir amigos e familiares antes da viagem, é essencial nesse momento", finaliza ao analisar do caso da cantora.

