Gabi Luthai anuncia segundo filho e especialista alerta sobre desafio do primogênito

A cantora Gabi Luthai e o marido, Teo Telo, anunciaram a espera pelo segundo bebê. A novidade, celebrada pelos fãs, levanta também uma dúvida muito comum entre casais de segunda viagem: como equilibrar a chegada do novo filho sem que o primogênito se sinta deixado de lado, principalmente no delicado período do pós-parto?

Em entrevista à CARAS Brasil, a especialista em amamentação e cuidados com recém-nascidos, Alessandra Paula, trouxe reflexões importantes sobre esse momento de adaptação familiar.

Como lidar com o ciúme e a adaptação do primogênito?

Segundo a especialista, o nascimento de um irmão é sempre marcante para o mais velho: "A chegada de um irmão desperta sentimentos intensos no primogênito: alegria, curiosidade, mas também insegurança e até ciúmes. No pós-parto, quando a mãe precisa se recuperar fisicamente e o recém-nascido demanda cuidados constantes, é natural que os pais temam que o mais velho se sinta "esquecido'", explica Alessandra.

Ela ressalta que a atenção deve ser equilibrada: "A chave está em compreender que o primeiro filho não perde espaço, ele aprende a dividi-lo. Esse processo exige acolhimento e paciência", afirma.

Para que a adaptação seja mais leve, Alessandra indica atitudes práticas que podem transformar a rotina:

Envolver o primogênito : pedir ajuda para buscar uma fralda, cantar para o bebê ou segurar a mão da mãe durante a amamentação. Pequenos gestos reforçam sua importância.

: pedir ajuda para buscar uma fralda, cantar para o bebê ou segurar a mão da mãe durante a amamentação. Pequenos gestos reforçam sua importância. Reservar momentos exclusivos : mesmo que sejam poucos minutos, brincar, contar uma história ou olhar nos olhos cria vínculo especial.

: mesmo que sejam poucos minutos, brincar, contar uma história ou olhar nos olhos cria vínculo especial. Validar os sentimentos : quando o filho expressar ciúmes ou tristeza, é essencial ouvir sem repreender. Frases como 'eu entendo que você queria mais tempo comigo' ajudam a gerar segurança.

: quando o filho expressar ciúmes ou tristeza, é essencial ouvir sem repreender. Frases como 'eu entendo que você queria mais tempo comigo' ajudam a gerar segurança. O papel do pai: na fase inicial do pós-parto, a participação do parceiro é fundamental para equilibrar as atenções, oferecendo colo, brincadeiras e rotina ao mais velho enquanto a mãe se recupera.

O amor se multiplica com a chegada de um novo filho

A especialista reforça que a chegada do segundo filho deve ser vista como uma celebração: "Assim como no caso de Gabi e Teo, a chegada do segundo filho é um momento de festa, mas também de adaptação. O segredo está em lembrar que o amor não se divide, ele se multiplica, e que cada filho ocupa um espaço único no coração e no cotidiano da família", diz Alessandra.

Ela conclui destacando que o equilíbrio emocional é essencial: "Com apoio, organização e presença afetiva, o pós-parto se torna mais leve, e tanto o bebê quanto o primogênito crescem cercados de cuidado e pertencimento", afirma.

