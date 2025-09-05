Gabi Luthai anuncia segundo filho e especialista alerta sobre desafio do primogênito

A cantora Gabi Luthai espera o segundo bebê com Teo Telo e especialista explica à CARAS Brasil como lidar com possível ciúme do primogênito no pós-parto
A cantora Gabi Luthai e o marido, Teo Telo, anunciaram a espera pelo segundo bebê. A novidade, celebrada pelos fãs, levanta também uma dúvida muito comum entre casais de segunda viagem: como equilibrar a chegada do novo filho sem que o primogênito se sinta deixado de lado, principalmente no delicado período do pós-parto?
Em entrevista à CARAS Brasil, a especialista em amamentação e cuidados com recém-nascidos, Alessandra Paula, trouxe reflexões importantes sobre esse momento de adaptação familiar.
Segundo a especialista, o nascimento de um irmão é sempre marcante para o mais velho: "A chegada de um irmão desperta sentimentos intensos no primogênito: alegria, curiosidade, mas também insegurança e até ciúmes. No pós-parto, quando a mãe precisa se recuperar fisicamente e o recém-nascido demanda cuidados constantes, é natural que os pais temam que o mais velho se sinta "esquecido'", explica Alessandra.
Ela ressalta que a atenção deve ser equilibrada: "A chave está em compreender que o primeiro filho não perde espaço, ele aprende a dividi-lo. Esse processo exige acolhimento e paciência", afirma.
Para que a adaptação seja mais leve, Alessandra indica atitudes práticas que podem transformar a rotina:
A especialista reforça que a chegada do segundo filho deve ser vista como uma celebração: "Assim como no caso de Gabi e Teo, a chegada do segundo filho é um momento de festa, mas também de adaptação. O segredo está em lembrar que o amor não se divide, ele se multiplica, e que cada filho ocupa um espaço único no coração e no cotidiano da família", diz Alessandra.
Ela conclui destacando que o equilíbrio emocional é essencial: "Com apoio, organização e presença afetiva, o pós-parto se torna mais leve, e tanto o bebê quanto o primogênito crescem cercados de cuidado e pertencimento", afirma.
Dra. Alessandra Paula é fisioterapeuta, especialista em aleitamento materno e cuidados com recém-nascidos. Destaque em amamentação devido ao seu modelo de atendimento humanizado. Proprietária da Clínica Cria, primeira clínica do Brasil dedicada ao cuidado materno infantil, com mais de 150 pacientes atendidos por mês. Referência em Taping pós-parto, sucesso atribuído aos seus excelentes resultados. Através do seu método, inédito no Brasil, vem se destacando por mudar a vida de mulheres da gestação ao pós-parto. Fisioterapeuta pela Universidade de Santo Amaro, com diversas especializações na área materno infantil. CREFITO: 392075-F.
