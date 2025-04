Gabi Luthai e Teo Teló comemoram o aniversário do filho com festa intimista

A cantora Gabi Luthai encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar os detalhes da festa de aniversário de 1 ano do filho, Pietro

Gabi Luthai e Teo Teló reuniram os familiares em casa para comemorar o aniversário do filho, Pietro. O menino completou um aninho nesta segunda-feira, 21, e uma festinha especial.

Nas redes sociais, a cantora postou um vídeo mostrando os detalhes da comemoração, que teve como tema a Páscoa. O local foi decorado com bexigas coloridas, flores e coelhos, e contou com um bolo e doces personalizados.

Ao mostrar os detalhes da festinha, que teve a presença dos padrinhos, Thais Fersoza e Michel Teló, Gabi celebrou a vida do herdeiro. "A gente piscou e ele fez 1 aninho. Viva o nosso Pietro, nosso menino luz, sorridente, sociável, abençoado!", disse a mamãe no começo do texto.

"Te amamos, filho. Quê você cresça em graça e estatura, que seja sempre amoroso, forte, resiliente e discípulo de Cristo! Fizemos um café da manhã em casa, simples e cheio de amor, como a gente gosta. Decoração por mim, já que estou amando fazer essas coisas", completou a famosa.

Confira:

Thais Fersoza e Michel Teló batizaram Pietro

A atriz Thais Fersoza e o cantor Michel Teló são os padrinhos de Pietro, filho de Gabi Luthai e Teo Teló. O batizado aconteceu em uma igreja e contou com a presença da família reunida. Gabi mostrou o primeiro vídeo com as imagens oficiais do grande dia.

Toda a família escolheu looks em tons claros para a consagração do bebê na igreja. Ele surgiu fofíssimo com camisa de gola personalizada e bermuda combinando. Logo depois, a família foi recebida para um encontro especial com bolo e docinhos.

"Batizado do nosso amado Pietro, um dia abençoado e cheio da presença de Deus. Nada é mais especial que ter a família reunida, estar na presença do Senhor e seguir seus ensinamentos", disse a mãe coruja na legenda. Veja as fotos!

