Filha de Arlindo Cruz exibe antes e depois do corpo após perder 14 kg

Filha de Arlindo Cruz, Flora Cruz usou as redes sociais para mostrar o resultado de seu processo de emagrecimento. Ela exibiu o antes e depois do corpo após perder 14 kg e comentou sobre os desafios enfrentados ao longo do caminho.

"Vocês tão acompanhando um pouco do meu processo de mudança nos stories, e já foram -14kg nesse período!", contou ela, que também falou sobre os desafios do processo. "Não é fácil, é uma mudança de dentro pra fora e que estou conseguindo graças a muito esforço".

Nos comentários, os fãs elogiaram a mudança. "Rostinho de boneca esta mais afinado. Parabéns pelo seu esforço,realmente não é fácil. Continue", falou uma. "Tá linda! Está mais parecida com sua mãe agora!", apontou outra. "Seu processo transparece auto amor, autoconfiança, autocuidado… mostra que vc se ama muito e se quer muito bem!", comentou mais uma.

"Não é só sobre aceitar seu corpo como é , vai além… quando a gente percebe que a nossa saúde depende do nosso corpo, uma coisa vem junto com a outra, mais disposição, menos cansaço, mais energia e qualidade de vida ! Parabéns Flora pela decisão, é um processo, não é fácil, mas os resultados compensam ! Não desista! Parabéns", escreveu outra pessoa.

Flora Cruz mostra antes e depois do processo de emagrecimento - Foto: Reprodução/Instagram

A saúde de Arlindo Cruz

O cantor Arlindo Cruz sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em 2017 e, desde então, necessita de cuidados especiais. O artista, que vive com a família no Rio de Janeiro, conta com a ajuda da esposa, Babi Cruz, e dos dois filhos, Flora Cruz e Arlindinho. Recentemente, a ex-A Fazenda falou sobre o estado de saúde dele. Leia mais aqui!

