Filha de Arlindo Cruz lamenta boatos de morte do pai: 'Dói muito'

Filha de Arlindo Cruz, Flora Cruz se revoltou com a falsa notícia de morte do pai; cantor está internado e segue estável

Filha de Arlindo Cruz, Flora Cruz usou as redes sociais na quarta-feira, 23, para se manifestar a respeito dos rumores de que o sambista havia falecido. O artista está internado em um hospital no Rio de Janeiro desde março deste ano e não possui previsão de alta, mas segue com quadro estável.

Em seu perfil oficial, Flora lamentou a falsa notícia sobre o pai e ressaltou que qualquer atualização sobre o quadro de saúde do cantor será compartilhada em primeira mão pela família. A ex-participante de 'A Fazenda 16', da Record, ainda pediu para que parem de inventar informações falsas a respeito de Arlindo.

" Estou eu trabalhando e, mais uma vez, o meu telefone não para de ligar perguntando da morte de Arlindo Cruz. Não existe no mundo a possibilidade de o meu pai falecer e a gente não saber, né? Estamos sempre conectados, cuidando, inclusive é a nossa prioridade. Meu pai não fica sozinho em momento algum ", iniciou ela.

"Também temos responsabilidade com fã, amigo e familiar. O dia que acontecer, porque parece que estão ansiosos para isso, o dia que acontecer, vocês podem ter certeza de que, no meio de tanta dor, a gente vai dar uma nota oficial sobre o luto do Arlindo Cruz. Por enquanto, não tem nada de novo no quadro, não tem nada de novo em lugar nenhum ", continuou a filha do sambista.

Por fim, Flora Cruz criticou o compartilhamento de fake news e reforçou que Arlindo Cruz segue estável: " Vamos parar de matar o pai dos outros. O meu pai é ídolo nacional e internacional, mas ele é meu pai, e dói muito a gente ficar lidando com esse tipo de coisa. Aqui tem família, é ser humano. Meu pai está vivo e bem ", concluiu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flora Cruz (@floracruzoficial)

Esposa de Arlindo Cruz também criticou notícia falsa

Mais cedo, Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz, se pronunciou a respeito da falsa notícia de morte do cantor. A produtora usou as redes sociais para negar os boatos e também criticou as pessoas que espalharam fake news sobre a saúde do sambista.

" Eu queria saber qual é o propósito, qual o intuito, o que as pessoas ganham em fazer especulação barata, nojenta, sem escrúpulo? Se fosse pela conta que vocês fazem da morte do Arlindo, ele já teria morrido 100 vezes. Inferno! Ele não morreu! ”, disparou ela.

Vale lembrar que Arlindo Cruz vive com as sequelas de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) que sofreu em 2017.

Leia também: Arlindo Cruz ganha homenagem especial do filho: 'Obrigado'