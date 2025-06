Ferrugem revela verdadeira motivação para emagrecer: 'Esclarecedora'

O cantor Ferrugem, que perdeu cerca de 35 quilos, contou o que o motivou a querer mudar de vida e seguir hábitos mais saudáveis

O cantor Ferrugem passou por uma grande mudança em sua vida pessoal nos últimos tempos. Há cerca de um ano, o artista decidiu seguir uma nova rotina com hábitos mais saudáveis e incluiu a realização de exercícios físicos em seu dia a dia.

Em entrevista ao programa 'Fábrica de Monstros', Ferrugem, que já perdeu 35 quilos desde que adotou novos hábitos, contou que a verdadeira motivação para decidir emagrecer foi descobrir que sua idade biológica era de 78 anos. O cantor revelou ainda que a ajuda de um profissional foi crucial para iniciar a mudança de vida.

"Ele mudou minha vida, e sem remédio. A troca de ideia que a gente teve foi muito esclarecedora para mim e intimidadora também. Eu tinha 78 anos de idade biológica, e fiquei pensando 'vou morrer semana que vem'. Isso fez eu querer mudar ", relembrou o famoso.

Ao longo do bate-papo, Ferrugem, que atualmente tem 36 anos de idade, relatou as dificuldades que enfrentava diariamente devido ao sobrepeso. Além de atividades simples do dia a dia, seu trabalho também passou a ser afetado.

" Eu estava pré-diabético, com gordura no fígado, inflamações em todas as articulações do corpo, tudo meu doía, eu não respirava bem, não conseguia me desempenhar bem nos shows. Eu mesmo, às vezes, não curtia estar ali [no palco]. Era um fardo muito pesado ficar uma hora e meia em pé, cantando, dançando, interagindo... tanto que não conseguia, às vezes, completar a carga. Fazia, às vezes, 40 minutos", declarou ele.

O antes e depois de Ferrugem

Recentemente, Ferrugem surpreendeu o público ao compartilhar um registro mostrando o antes e depois de seu físico após emagrecer 35 quilos. "O passado, o presente", escreveu o cantor na legenda da postagem.

A comparação rendeu diversos comentários na publicação, como o de sua esposa, Thais Vasconcellos: "Sou muito apaixonada! Te amo, morro de orgulho de você". Além dela, outros internautas expressaram a sua admiração ao ver a transformação no visual do artista; confira mais detalhes!

