Thaís Vasconcellos sobre ser mãe de Júlia: ‘Não nasceu de mim, mas nasceu para mim’

Thaís Vasconcellos (30) construiu uma linda família ao lado do marido, o cantor Ferrugem (36). Depois que casou com o músico, ela se tornou mãe de Júlia (13) – do relacionamento do artista com Juliana Barbosa, que morreu em 2015 – e das pequenas Sofia (7) e Aurora (5). Em entrevista à CARAS Brasil, a empresária e influenciadora digital se enche de orgulho ao falar das três meninas, que vão passar o Dia das Mães, celebrado neste domingo, 11, agarradinhas com ela.

A história de amor e enorme conexão entre Thaís e Júlia tocou o coração de muitos brasileiros. Logo no primeiro mês de namoro com Ferrugem, a influenciadora se tornou uma figura materna para a menina, que perdeu a mãe biológica quando tinha apenas 3 anos. Juliana Barbosa morreu aos 27 anos, devido a complicações de uma lipoaspiração.

Desde então, o sentimento de amor, o do mais puro, não parou mais de crescer entre as duas. “Acho que passamos por fases difíceis. Antes, eu era a namorada do pai, e ela me chamava de mãe, o que gerava um ‘bom relacionamento’. Quando começamos a viver como mãe e filha, eu como esposa do pai, as coisas mudaram, pois a melhor amiga passou a cobrar mais. Foi difícil para nós duas, mas de uma forma leve e natural. Sabíamos que isso aconteceria em algum momento”, conta Thaís. “Júlia não nasceu de mim, mas nasceu para mim. Então, o vínculo sanguíneo nem chega a ser lembrado”, ressalta.

Questionada sobre o papel mais importante que tem hoje como mãe de Júlia, a influenciadora destaca: “Acredito que, assim como a mãe biológica da Júlia, que já faleceu, meu papel é manter o respeito por ela vivo todos os dias, sem jamais tentar ocupar seu lugar de mãe. Tenho muito respeito e amor pela Juliana, e me sinto honrada por poder viver esse amor com a filha que ela deixou para mim”.

Thaís também se derrete ao falar de Sofia e Aurora, e confessa que se sente a melhor amiga das três filhas. “Acredito que essa tenha sido a forma mais leve de lidar com a maternidade”, diz ela, acrescentando que ser mãe de duas crianças e uma adolescente tem seus desafios. “Cada uma está em uma fase diferente, até mesmo Sofia e Aurora, que têm apenas um ano de diferença (entre elas). Júlia está na adolescência, e acho que meus desafios da maternidade triplicaram (risos), mas considero tudo muito positivo. Nunca quis viver isso de outra maneira”, garante.

Segundo Thaís, a maternidade também trouxe preocupações e muitos aprendizados. “Acho que, além de todas as mudanças que a maternidade traz, o que mais pesa é a preocupação em estar 1000% presente para elas, física e mentalmente. São três meninas que precisam de mim, e me esforço para estar por inteiro, passando meus valores de forma leve, sem impor”, reflete.

Júlia, Sofia e Aurora, filhas de Thaís Vasconcellos e Ferrugem - Foto: Reprodução/Instagram

DIA DAS MÃES

Para Thaís, o Dia das Mães é aquele momento em que costuma transbordar nos papéis de mãe e filha. “Com amor, memória e presença das minhas filhas”, reflete a esposa de Ferrugem, que entrega uma lembrança marcante com sua mãe. “Quando tomávamos banho juntas: eu, ela e minha irmã, Júlia. Eram momentos de riso e aconchego (risos)”, relembra.

A influenciadora não costuma seguir tradições nesta data especial. “O Dia das Mães nunca teve uma tradição fixa. Para mim, é mais sentimento do que ritual, mais lembrança do que costume”, salienta ela, acrescentando o que aprendeu com a mãe, Mara Vasconcellos, que leva para a sua vida: “Respeitar a mim mesma, meus processos, meus limites, e cultivar a empatia, me colocando no lugar das minhas filhas em qualquer circunstância”.

Dia das Mães perfeito para Thaís é ao lado da família. “Com minhas filhas, minha mãe e minha irmã, vendo filme, comendo pipoca e revirando as centenas de caixas de fotos que estão na casa da minha mãe (risos)”, fala.

Questionada se já ganhou algum presente inusitado neste dia, a influenciadora explica: “Acho que não teve presente, como meu aniversário é bem próximo (dia 14 de maio), nem lembro se recebi algo. Sempre acaba ficando para o Dia das Mães, e está tudo certo. Para mim, o que importa mesmo é ter o respeito das minhas filhas”.

