Fernanda Rodrigues faz procedimento após retorno do câncer de pele: 'Já foi'

A atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues usou as redes sociais nesta quarta-feira, 20, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde

A atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues usou as redes sociais nesta quarta-feira, 20, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde após o retorno do carcinoma basocelular, que é um tipo de câncer de pele. Na publicação, a artista compartilhou que já fez o procedimento de remoção da lesão e está em recuperação.

"Amores, tudo certo! Obrigada pelo carinho! Já fiz o procedimento, já foi. Não tenho mais nada, página virada! Vida que segue!!", escreveu Fernanda, que aproveitou para alertar para seus seguidores sobre a importância da prevenção e acompanhamento médico: "Informação nunca é demais! Fiquem atentos aos sinais, manchas, pintas... vá ao dermatologista pelo menos uma vez ao ano. Informação e precaução. Cuidem-se!".

Storie de Fernanda Rodrigues no Instagram

Novo procedimento

Na segunda-feira, 18, Fernanda compartilhou com seus seguidores que o carcinoma basocelular, que ela havia removido um ano atrás, retornou. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a atriz contou sobre o diagnóstico e a necessidade de passar por um novo procedimento.

"Por eu ser muito atenta ao meu corpo e aos sinais, reparei que essa minha manchinha voltou. Falei com a minha dermatologista, e está lá o meu carcinoma de novo. Vou ter que fazer de novo a cirurgia. Vai ficar uma cicatriz, e vida que segue. Tem pessoas que fazem isso corriqueiramente. Conheço pessoas que já fizeram cinco ou seis vezes", detalhou.

"Preciso me cuidar, me proteger. Esses resquícios da vida, do sol, vou ter que lidar com eles, ficar atenta e ir resolvendo. Está tudo certo! Mas estou ótima, está tudo bem... ficar atento aos sinais do nosso corpo faz com que a gente resolva mais rapidamente o problema", complementou.

O que é carcinoma basocelular?

De acordo com o Ministério da Saúde, o carcinoma é um tipo de câncer que se desenvolve nos tecidos epiteliais, como a pele ou as mucosas. Existem dois principais tipos de câncer de pele. O primeiro é o carcinoma basocelular, o mais comum e de evolução lenta, geralmente manifestado como uma ferida ou nódulo, sendo considerado menos agressivo. Já o segundo é o carcinoma epidermoide, que pode se espalhar para outros órgãos por meio de metástases e costuma aparecer como uma lesão no tecido.

Veja também: Fernanda Rodrigues desabafa e médica alerta: 'Tipo mais comum de câncer de pele no mundo'