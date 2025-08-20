CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Fernanda Rodrigues faz procedimento após retorno do câncer de pele: 'Já foi'
Bem-estar e Saúde / Tratamento

Fernanda Rodrigues faz procedimento após retorno do câncer de pele: 'Já foi'

A atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues usou as redes sociais nesta quarta-feira, 20, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 20/08/2025, às 14h17

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Fernanda Rodrigues
Fernanda Rodrigues - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues usou as redes sociais nesta quarta-feira, 20, para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde após o retorno do carcinoma basocelular, que é um tipo de câncer de pele. Na publicação, a artista compartilhou que já fez o procedimento de remoção da lesão e está em recuperação.

"Amores, tudo certo! Obrigada pelo carinho! Já fiz o procedimento, já foi. Não tenho mais nada, página virada! Vida que segue!!", escreveu Fernanda, que aproveitou para alertar para seus seguidores sobre a importância da prevenção e acompanhamento médico: "Informação nunca é demais! Fiquem atentos aos sinais, manchas, pintas... vá ao dermatologista pelo menos uma vez ao ano. Informação e precaução. Cuidem-se!".

Storie de Fernanda Rodrigues no Instagram
Storie de Fernanda Rodrigues no Instagram

Novo procedimento

Na segunda-feira, 18, Fernanda compartilhou com seus seguidores que o carcinoma basocelular, que ela havia removido um ano atrás, retornou. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a atriz contou sobre o diagnóstico e a necessidade de passar por um novo procedimento.

"Por eu ser muito atenta ao meu corpo e aos sinais, reparei que essa minha manchinha voltou. Falei com a minha dermatologista, e está lá o meu carcinoma de novo. Vou ter que fazer de novo a cirurgia. Vai ficar uma cicatriz, e vida que segue. Tem pessoas que fazem isso corriqueiramente. Conheço pessoas que já fizeram cinco ou seis vezes", detalhou.

"Preciso me cuidar, me proteger. Esses resquícios da vida, do sol, vou ter que lidar com eles, ficar atenta e ir resolvendo. Está tudo certo! Mas estou ótima, está tudo bem... ficar atento aos sinais do nosso corpo faz com que a gente resolva mais rapidamente o problema", complementou.

O que é carcinoma basocelular?

De acordo com o Ministério da Saúde, o carcinoma é um tipo de câncer que se desenvolve nos tecidos epiteliais, como a pele ou as mucosas. Existem dois principais tipos de câncer de pele. O primeiro é o carcinoma basocelular, o mais comum e de evolução lenta, geralmente manifestado como uma ferida ou nódulo, sendo considerado menos agressivo. Já o segundo é o carcinoma epidermoide, que pode se espalhar para outros órgãos por meio de metástases e costuma aparecer como uma lesão no tecido.

Veja também: Fernanda Rodrigues desabafa e médica alerta: 'Tipo mais comum de câncer de pele no mundo'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Fernanda Rodrigues
Fernanda Rodrigues Fernanda Rodrigues  

Leia também

GRAVIDEZ

A especialista explicou mais detalhes da gestação de Nathalia Arcuri aos 40 anos - Divulgação

Especialista analisa primeira gestação de Nathalia Arcuri aos 40 anos: 'São bem incômodos'

Família

Sabrina Sato e família - Foto: Reprodução/Instagram

Pai de Sabrina Sato passa por cirurgia grande: ‘Aconteceu tão de repente’

O QUE ELA TEVE?

Fernanda Rodrigues confessou que fará uma cirurgia para remoção de um carcinona, mas reforçou que está ótima de saúde - Foto: Divulgação/Fabiano Silva

Fernanda Rodrigues desabafa e médica alerta: 'Tipo mais comum de câncer de pele no mundo'

SAÚDE MENTAL

A especialista explicou mais detalhes do relato de Maira Cardi - Reprodução/Instagram

Especialista alerta sobre terceira gestação de Maíra Cardi após quadro depressivo: 'Fator de risco'

SAÚDE

Luciano Szafir falou sobre artrose; médico explica e alerta sobre doença - Reprodução/Divulgação

Médico alerta para doença de Luciano Szafir: 'Aumento da sensibilidade dolorosa'

SAÚDE MENTAL

O médico explicou mais detalhes do adoecimento de Leonardo após o término de Virginia Fonseca e Zé Felipe - Reprodução/Instagram

Médico analisa adoecimento de Leonardo após término de Virginia e Zé Felipe: 'Sofrimento afetivo'

Últimas notícias

Graciele Lacerda mostra aula de natação da filhaGraciele Lacerda encanta ao mostrar aula de natação da filha
João Vitti confessou ter uma relação antiga de cuidado com a naturezaJoão Vitti confessa ao falar de saúde: 'Me salvou de não entrar em depressão'
Sabrina Sato e famíliaPai de Sabrina Sato passa por cirurgia grande: ‘Aconteceu tão de repente’
Nadja Haddad e Maria AuxiliadoraMorre a mãe de Nadja Haddad após ficar alguns dias na UTI: ‘Vai ter paz'
Pecadores, Faça Ela Voltar, A Hora do Mal e mais 5 filmes de terror imperdíveis de 20258 filmes de terror lançados em 2025 que são imperdíveis
Yudi Tamashiro, Davi Yudi e Mila BragaMansão de Yudi Tamashiro é anunciada por valor impressionante; veja as fotos
Rafa KalimannRafa Kalimann exibe decoração de sua casa em conceito aberto
NoneFlávia Fairbanks amplia cuidados com a saúde feminina no Brasil e nos EUA
Carolina Dieckmmann e Preta GilCarolina Dieckmmann rebate crítica após homenagear Preta Gil: 'Não deixem'
Fernanda RodriguesFernanda Rodrigues faz procedimento após retorno do câncer de pele: 'Já foi'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade