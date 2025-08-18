Fernanda Rodrigues conta que fará nova cirurgia e explica o motivo

A atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues usou as redes sociais nesta segunda-feira, 18, para compartilhar um desabafo sobre sua saúde

A atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues usou as redes sociais nesta segunda-feira, 18, para compartilhar um desabafo sobre sua saúde. No vídeo publicado, ela contou que seu carcinoma, que é um tipo de câncer, voltou um ano após a cirurgia de remoção e que precisará passar por um novo procedimento.

"Por eu ser muito atenta ao meu corpo e aos sinais, reparei que essa minha manchinha voltou. Falei com a minha dermatologista, e está lá o meu carcinoma de novo. Vou ter que fazer de novo a cirurgia. Vai ficar uma cicatriz, e vida que segue. Tem pessoas que fazem isso corriqueiramente. Conheço pessoas que já fizeram cinco ou seis vezes", detalhou.

"Preciso me cuidar, me proteger. Esses resquícios da vida, do sol, vou ter que lidar com eles, ficar atenta e ir resolvendo. Está tudo certo! Mas estou ótima, está tudo bem... ficar atento aos sinais do nosso corpo faz com que a gente resolva mais rapidamente o problema", complementou.

Nos comentários, os fãs deixaram mensagens de apoio. "Saude pra você! Que bom que esta tudo bem. O falatório, as vezes, è mais desgastante ne!?", opinou Paolla Oliveira. "Você sempre irretocável em posicionamentos, falas, alertas… tudo! Vida e saúde e pra ti, Fê!", escreveu Luana Xavier.

"Fer, minha mãe segue fazendo as cirurgias repentinamente há anos. É comum. No caso dela, Infelizmente devido a exposição ao sol por conta dos trabalhos que ela fez ao longo da vida. O SUS atende ela toda vez! Gracas a Deus ela ta bem e se cuida sempre. Saúde, Proteção e amor pra você", contou uma terceira pessoa.

O que é carcinoma?

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, carcinoma é um câncer que tem início em tecidos epiteliais, como a pele ou mucosas. Existem dois tipos de câncer de pele. O primeiro é o carcinoma basocelular, que é o mais comum e menos agressivo. Ele surge como uma ferida ou nódulo e tem evolução lenta. O segundo tipo é o carcinoma epidermoide, que pode apresentar metástase em outros órgãos. Este tumor surge como uma lesão no tecido.

Veja também: A nova profissão de Fernanda Rodrigues em Portugal