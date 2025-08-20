CARAS Brasil
Fernanda Rodrigues desabafa e médica alerta: 'Tipo mais comum de câncer de pele no mundo'

Fernanda Rodrigues tornou público um diagnóstico e revelou que precisará passar por uma cirurgia; saiba mais sobre o quadro

Dra. Giana Campoi
por Dra. Giana Campoi

Publicado em 20/08/2025, às 13h44

Fernanda Rodrigues confessou que fará uma cirurgia para remoção de um carcinona, mas reforçou que está ótima de saúde - Foto: Divulgação/Fabiano Silva
A atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues (45) usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre sua saúde. No vídeo publicado, ela contou que seu carcinoma, que é um tipo de câncer, voltou um ano após a cirurgia de remoção e que precisará passar por um novo procedimento.

"Por eu ser muito atenta ao meu corpo e aos sinais, reparei que essa minha manchinha voltou. Falei com a minha dermatologista, e está lá o meu carcinoma de novo. Vou ter que fazer de novo a cirurgia. Vai ficar uma cicatriz, e vida que segue. Tem pessoas que fazem isso corriqueiramente. Conheço pessoas que já fizeram cinco ou seis vezes", detalhou.

O que diz a dermatologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Giana Campoi, médica dermatologista com mais de 20 anos de experiência, referência em dermatologia clínica e estética. Ela esclarece sobre o assunto.

"O carcinoma é o tipo mais comum de câncer de pele no mundo e também no Brasil. Ele surge a partir de células da pele e, apesar de geralmente ter evolução lenta, precisa de acompanhamento e tratamento adequado", declara.

Quais os sinais? 

Os sinais mais comuns são:

  • Uma mancha ou pintinha avermelhada que descama e não cicatriza;
  • Feridas persistentes que podem sangrar;
  • Areas com bordas elevadas;
  • Em alguns casos, lesões que formam pequenas úlceras.

Dados que chamam a atenção

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de pele é o mais comum no Brasil, representando cerca de 33% de todos os diagnósticos oncológicos, com mais de 220 mil novos casos por ano. A Dra. Giana Campoi aponta. 

"Nosso país é tropical, com alta incidência de radiação solar durante o ano todo. Essa exposição frequente, muitas vezes sem proteção adequada, aumenta bastante o risco de desenvolver câncer de pele", afirma.

Tratamento e prevenção

A dermatologista clínica reforça que, na maioria dos casos, o tratamento é cirúrgico. O objetivo é remover a lesão por completo, garantindo a eliminação das células cancerígenas. Apesar disso, ela reforça que cada paciente é único e exige acompanhamento com um médico especialista. 

"A principal forma de prevenção é o uso diário do protetor solar nas áreas expostas, mesmo em dias nublados. Em situações de exposição direta ao sol, é essencial reaplicar o filtro a cada duas horas. Além disso, chapéus, óculos de sol e roupas com proteção UV são aliados importantes", finaliza a médica ao analisar casos como da atriz Fernanda Rodrigues.

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA ATRIZ FERNANDA RODRIGUES NAS REDES SOCIAIS:

Dra. Giana Campoi

Dra. Giana Campoi é médica (CRM 113.427) com mais de 20 anos de experiência. Referência em dermatologia clínica e estética, a profissional une tecnologia e ciência ao cuidado humanizado. Formada pela Faculdade de Medicina da Fundação do ABC, especializou-se em Clínica Médica, Dermatologia e Tricologia. Fundadora de sua clínica no Jardim Paulista, em São Paulo, defende uma estética natural, sem descaracterizar expressões. Além de tratamentos estéticos, como toxina botulínica e lasers, prioriza a saúde da pele, prevenindo doenças como o câncer. Sempre atenta às inovações, participa de congressos internacionais para oferecer o que há de mais avançado na dermatologia, transformando vidas com ética e precisão.

