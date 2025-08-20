Fernanda Rodrigues conta sobre retirada de carcinoma

A atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues relata sobre retirada de carcinoma basocelular após a volta do câncer de pele: “Estou ótima”

A atriz Fernanda Rodrigues, de 45 anos, relatou nesta quarta-feira, 20, que realizou o procedimento de retirada de um carcinoma após o retorno do câncer de pele. A artista publicou um vídeo em suas redes sociais contando como estava após o procedimento.

“Primeiro, quero dizer que está tudo ótimo, já fiz meu procedimento. E como falei no meu primeiro vídeo, quando a gente descobre rápido e age rápido, dá tudo certo. Então, já tirei, já acabou, já não tenho mais nada. Meu basocelular já foi embora”, relatou a atriz.

A artista fez um alerta para os seus seguidores para que ficassem atentos a qualquer anormalidade. “Fiquem atentos! Vejam seus sinais, suas manchinhas, suas feridas, sinais diferentes da pele. Informação nunca é demais. Ajam rápido. Vá ao seu dermatologista pelo menos uma vez por ano e resolva suas coisas rapidinho”, aconselhou ela.

Fernanda comentou sobre a importância dos exames de rotina e agradeceu pelo carinho que recebeu de seus fãs nestes últimos tempos. “Como falei no outro vídeo pra vocês, informação e precaução fazem toda diferença! Já removi meu basocelular (a palavra carcinoma assusta muito) fiz o procedimento, foi super tranquilo e estou ótima! Já foi! Não tenho mais nada! Vida que segue!!! Bora se cuidar, ficar atenta aos sinais e qualquer coisinha diferente na pele fale com seu médico! Vá ao dermatologista pelo menos uma vez por ano! Obrigada pelo amor que eu recebi! Me senti muito amada!!! Beijo imenso pra vocês”, escreveu a artista na legenda do post.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Rodrigues (@ferodriguesoficial)

Saúde de Fernanda Rodrigues

Na última segunda-feira, 18, a atriz Fernanda Rodrigues informou que o câncer de pele havia retornado, e que precisaria realizar uma nova cirurgia para a retirada do carcinoma basocelular.

A artista preocupou os fãs, já que, no final do ano passado, superou a mesma doença ao retirar um tumor que aparentava ser uma simples mancha na testa.

Leia também: Fernanda Rodrigues faz procedimento após retorno do câncer de pele: 'Já foi'