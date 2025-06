A nova profissão de Fernanda Rodrigues em Portugal

Longe da TV e do Brasil, Fernanda Rodrigues mergulha de cabeça em nova profissão durante temporada em Portugal

A atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues está em Portugal para uma temporada ao lado da família e decidiu se aventurar em uma nova profissão. Ela se tornou empreendedora do ramo fitness.

De acordo com o Jornal O Globo, a artista se tornou uma franqueada de uma rede com foco em exercícios físicos e deixa aflorar o seu lado de empresária. "O universo do bem-estar entrou na minha vida de forma muito natural, como um reflexo de tudo o que acredito e que busco no dia a dia. Sempre vi o cuidado com o corpo e a mente como uma base pra viver com mais equilíbrio e presença — principalmente depois que me tornei mãe. Então, empreender nesse setor não foi uma decisão ‘de mercado’, foi quase um chamado", disse ela.

Inclusive, Fernanda deixou claro que não largou a atuação. Ela apenas ampliou seu lado profissional. "Não tô largando a arte, mas o foco agora é esse. Empreender me dá o mesmo frio na barriga que entrar em cena", afirmou.

Fernanda Rodrigues nega boatos de tumor

A atriz e apresentadora Fernanda Rodriguesnegou os rumores de que teve câncer em 2024. A estrela se pronunciou sobre o assunto ao responder a pergunta de um seguidores nas redes sociais e afirmou que tudo foi uma interpretação errada de sua declaração.

Fernanda disse que apenas retirou uma manchinha de seu rosto em 2024 e que isso passou. Então, ela negou os boatos sobre ter um tumor. “Eu fiz um post de final de ano e uma das coisas que eu falei foi que passei por um carcinoma ano passado. Uma manchinha que eu tinha na testa, fiz a biópsia e minha desmato disse que precisa tirar… Fui lá e tirei. Pronto, só isso. Mas saiu em vários lugares que eu estava com câncer, que tinha um câncer maligno, que estava enfrentando uma batalha. Tudo da cabeça deles, nunca falei nada disso”, afirmou ela.

E completou: “Fui marcada em milhares de posts falando isso. Doideira! Minha família e amigos me mandando mensagem, acho uma loucura a internet! Triste, na verdade. Mas graças a Deus é mentira”.