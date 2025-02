Fernanda Rodrigues nega boatos de tumor: ‘Nunca falei nada disso’

A apresentadora e atriz Fernanda Rodrigues responde pergunta de fã para negar os boatos de teria um tumor: ‘Graças a Deus é mentira’

A atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues negou os rumores de que teve câncer em 2024. A estrela se pronunciou sobre o assunto ao responder a pergunta de um seguidores nas redes sociais e afirmou que tudo foi uma interpretação errada de sua declaração.

Fernanda disse que apenas retirou uma manchinha de seu rosto em 2024 e que isso passou. Então, ela negou os boatos sobre ter um tumor. “Eu fiz um post de final de ano e uma das coisas que eu falei foi que passei por um carcinoma ano passado. Uma manchinha que eu tinha na testa, fiz a biópsia e minha desmato disse que precisa tirar… Fui lá e tirei. Pronto, só isso. Mas saiu em vários lugares que eu estava com câncer, que tinha um câncer maligno, que estava enfrentando uma batalha. Tudo da cabeça deles, nunca falei nada disso”, afirmou ela.

E completou: “Fui marcada em milhares de posts falando isso. Doideira! Minha família e amigos me mandando mensagem, acho uma loucura a internet! Triste, na verdade. Mas graças a Deus é mentira”.

Relembre o post de Fernanda Rodrigues sobre o final de ano

No final de 2024, Fernanda Rodrigues relembrou momentos felizes e marcantes do seu ano. Confira a mensagem completa dela:

“Esse foi o ano mais intenso da minha vida! Fiz tantas coisas incríveis que até fazer essa retrospectiva de melhores momentos foi difícil! Trabalhei muito, fiz novela, filme, temporada nova do Como Será, collab de roupa… Me desafiei em coisas diferentes profissionalmente. Conheci pessoas maravilhosas no trabalho que viraram amigas da vida. Vi o show da minha ídola Madonna duas vezes. Fui em vários festivais de música pelo mundo. Me livrei de um carcinoma”, afirmou.

“Viajei muito. Celebrei 16 anos de casamento e os 15 anos da minha pequena. Fizemos a viagem que ela sempre sonhou. Fortaleci minha família. Vivi uma experiência de viver num lugar diferente. Aprendi muito, muito mesmo! Dei muita atenção aos meus filhos. Ganhei amigos novos e realizei vários sonhos e já plantei muitos novos pro próximo ano. Nossa… Obrigada 2024! Nunca vou te esquecer”, finalizou.