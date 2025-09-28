Fernanda Machado desabafa: ‘3 meses de sofrimento físico e emocional’

A atriz Fernanda Machado surpreendeu seus seguidores neste domingo, 28, ao contar que passa por um momento delicado em sua saúde. Ela contou que ficou doente há cerca de 3 meses e sua rotina envolve idas ao médico, hospital e exames. No entanto, a artista não contou qual foi o diagnóstico e os sintomas.

A estrela apenas desabafou sobre como se sente ao ver sua vida mudar por causa de uma questão envolvendo sua saúde. “Em um universo paralelo… Há 3 meses, minha vida parou, e tenho vivido em uma realidade paralela. Enquanto todos seguem a vida normal, com seus compromissos, trabalho, festas e calendário agitado, o tempo tem passado em câmera lenta para mim, e eu tenho passado de um hospital para outro, vendo um médico atrás do outro. Muitos exames, muitas agulhas, muita dor, muito remédio, muitos medos e muitas incertezas “, disse ela.

E completou: “A vida é extremamente frágil e pode mudar num piscar de olhos; em um dia, eu estava saudável, feliz, sem dor, lançando meu livro, curtindo meus filhos e de repente me vi doente, extremamente debilitada, e desde então têm sido 3 meses de sofrimento físico e emocional, com a vida de ponta-cabeça, sem saber quando esse pesadelo vai acabar . O que mais me dói são os momentos que estou perdendo com meus filhos. Agradeço imensamente ao meu marido, meus familiares e amigos que têm me ajudado tanto nesse momento tão difícil“.

Vale lembrar que Fernanda Machado vive nos Estados Unidos há alguns anos com o marido e os dois filhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Machado (@realfemachado)

Fernanda Machado recebeu o diagnóstico de TDPM há mais de um ano

Em abril de 2025, Fernanda Machado abriu o coração ao receber um diagnóstico que recebeu. Ela contou que foi diagnosticada com TDPM (Transtorno Disfórico Pré-Menstrual), que afeta a rotina da mulher com sintomas intensos de TPM. Em seu relato, ela falou como se sentiu ao descobrir o problema.

“Oi, gente! Há um ano e meio fui diagnosticada com TDPM. Há um ano que estava querendo falar sobre isso por aqui, mas estava sumida porque estava estudando sobre esse assunto e também porque estava terminando de escrever o meu livro, Tudo Que Não Me Contaram Sobre a Maternidade, onde obviamente falo sobre maternidade, mas também sobre os hormônios, porque uma coisa está totalmente ligada a outra. Fazer as pessoas entenderem melhor o que é TDPM“, afirmou.

“TDPM é o Transtorno Disfórico Pré-Menstrual, que é muito mais grave e debilitante do que a famosa TPM. Hoje também é chamada de síndrome pré-menstrual. TDPM é coisa séria e falo sobre tudo isso no meu livro. Quando descobri que sofria desse transtorno, foi um mix de emoções. Mas, sem dúvida nenhuma, o diagnóstico me trouxe um certo alívio por eu finalmente entender o que estava acontecendo no meu cérebro. E desde então comecei uma jornada de estudos intensa que tem me ensinado muito. Eu me matriculei em um curso de saúde hormonal feminina aqui nos Estados Unidos, que estou prestes a finalizar, e decidi que traria luz e atenção para esse transtorno tão sério, que se fala tão pouco e destrói a vida de milhares de mulheres“, concluiu.

Leia também: Fernanda Machado celebra 13 anos com o marido: “Escolha diária”