Fabiana Karla relata 'alívio' após receber diagnóstico: 'Trazia sofrimento'

A atriz e apresentadora Fabiana Karla abriu o coração ao falar sobre um assunto envolvendo sua vida pessoal. A artista, de 49 anos atualmente, foi diagnosticada com TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade) em 2023, após procurar ajuda, e contou como descobrir a condição mudou seu dia a dia.

Em entrevista ao site 'Gshow', Fabiana explicou que se sentiu 'aliviada' depois que recebeu o diagnóstico, ainda que tardio. A decisão de buscar um especialista na área aconteceu durante os ensaios para o espetáculo 'Radojka – Uma Comédia Friamente Calculada'.

"Sempre fui bem-humorada, tenho leveza na vida, mas também essa tensão, uma urgência, que me deixava muito angustiada, aflita e me trazia sofrimento ", desabafou a atriz. Em seguida, ela contou que foi surpreendida pelo ator Odilon Wagner com um 'novo diagnóstico'.

"Ele participou do 'Sem Censura' [TV Brasil] com uma especialista em indivíduos com altas habilidades e falou para mim: 'Você não tem TDAH, você tem altas habilidades’ . Minha primeira reação foi rir e pedir que ele parasse", relatou Fabiana Karla.

A artista acabou sendo convencida por Wagner a realizar alguns exames, que de fato a apontaram como uma pessoa com altas habilidades. "Sofri a vida inteira com gente que não soube ampliar meus horizontes com essa minha alta habilidade. [...] É muito difícil falar sobre isso, porque muita gente não está preparada para esse depoimento. Vão achar que estou me sentindo um gênio e não é isso", declarou ela.

Fabiana Karla já falou sobre diagnóstico de TDAH à CARAS Brasil

Fabiana Karla revelou que o diagnóstico tardio em TDAH, condição que provoca dificuldade de atenção e hiperatividade, fez ela se culpar menos por certas situações que ela vivia em sua rotina. Durante participação no especial CARAS Inverno, em 2024, a artista desabafou sobre o assunto e explicou um pouco dos sintomas que acaba sofrendo.

Diagnosticada há dois anos com a doença crônica, Fabiana conta que decidiu buscar ajuda logo que percebeu que não estava conseguindo mais desempenhar tarefas simples de sua vida, inclusive no seu trabalho, algo que sempre foi algo prazeroso; confira o bate-papo completo com a atriz!

