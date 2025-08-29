CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Fabiana Justus revela por que não operou os olhos: 'Me arrependo'
Bem-estar e Saúde / Decisão

Fabiana Justus revela por que não operou os olhos: 'Me arrependo'

Usuária de óculos e lentes de contato, Fabiana Justus revela por que não operou os olhos e admite arrependimento após escolha

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 14h05

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Fabiana Justus revela por que não operou os olhos
Fabiana Justus revela por que não operou os olhos - Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Fabiana Justus conversou com seus seguidores nesta sexta-feira, 29, ao abrir mais uma caixinha de perguntas em sua rede social. A empresária então resolveu esclarecer uma dúvida sobre sua visão.

A herdeira de Roberto Justus foi questionada sobre não ter feito cirurgia nos olhos para se livrar dos óculos e lentes de contato. A famosa então contou que não passou pelo procedimento por ter receio, mas, que, atualmente, está arrependida de não ter feito.

"Por medo, acredita? Me arrependo muito de não ter feito, porque agora terei que esperar um tempão", escreveu a influencer que continua fazendo o tratamento de manutenção após ter enfrentado uma leucemia e ter passado por um transplante de medula.

Ainda nos últimos dias, Fabiana Justus respondeu a mais perguntas de seus seguidores e explicou o motivo de ter colocado o filho caçula na escola já com dois anos, sendo que as herdeiras gêmeas entraram com dois anos e meio.

Fabiana Justus fala sobre não ter operado os olhos
Fabiana Justus fala sobre não ter operado os olhos - Foto: Reprodução/Instagram

Fabiana Justus conta como educa os filhos

Mãe de três, a influenciadora digital Fabiana Justus contou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital qual tipo de mãe ela é. Casada com Bruno D'Ancona, a empresária teve as gêmeas, Chiara e Sienna, de seis anos, e o pequeno Luigi, de dois anos.

Apesar de terem uma boa condição financeira, a influencer revelou que coloca limites principalmente nos avôs na hora de dar presentes para as crianças. Fabiana Justus disse que pede que as datas especiais sejam respeitadas para eles darem valor às coisas. Além disso, a famosa comentou que conversa bastante com os herdeiros e que preza por uma educação que os ensine a lidar com o tédio, frustrações e outras adversidades.

"Eu sou uma mãe que conversa muito com os meus filhos, mesmo pequenininhos, sempre explico muito as coisas, mas não sou uma mãe que é super permissível, que tudo pode, eu falo, por exemplo, até brigo com os vovôs, falo que não pode dar presente fora de hora, quero que meus filhos almejem as coisas, que elas desejem as coisas, então elas têm vontade de uma bonequinha, elas podem ganhar em uma data especial, então não é do nada que ela vai ganhar aquele bonequinha, eu acho isso super importante", compartilhou o que pensa. Leia mais aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

fabiana justuscirurgia olhos
Fabiana Justus Fabiana Justus   

Leia também

Acidente doméstico

Sacha Chryzman - Foto: Reprodução / Instagram

Mãe de Fabiana Justus relata acidente: ‘Apaguei o fogo com minha mão’

ELABORAÃO DO LUTO

Francisco Gil relembra momento especial com Preta Gil - Foto: Reprodução/Instagram

Francisco Gil revisita infância com Preta Gil e psicóloga revela valor terapêutico: 'Ele mostra que...'

Recuperação

João Silva é filho de Faustão - Foto: Reprodução / Instagram

João Silva fala sobre a saúde do pai, Faustão: 'Para o resto da vida'

NOVO REALITY

Davi Brito pode estar em A Fazenda; psicóloga alerta para riscos - Reprodução/Instagram

Davi Brito em A Fazenda? Especialista alerta riscos para ex-BBB: 'Desestrutura'

Mudanças

Camila Moura - Foto: Reprodução / Instagram

Ex-A Fazenda Camila Moura fala sobre emagrecimento após perder 40 kg

CUIDADO

Alexandre Nero abriu o jogo sobre sua batalha contra a compulsão alimentar - Foto: Reprodução/Instagram

Especialista faz alerta sob transtorno alimentar de Alexandre Nero: 'Perda de Controle'

Últimas notícias

Murilo Benício curte passeio com o filho e a nora no Rio de JaneiroMurilo Benício curte passeio com o filho e a nora no Rio de Janeiro
Diogo Nogueira e Paolla OliveiraDiogo Nogueira revela como deixa a "chama acesa" com Paolla Oliveira
Roberto CarlosRoberto Carlos se apoia na fé para vencer: 'Quem tem fé em Deus não tem medo de nada'
Alice Wegmann fez a primeira aparição pública com o namoradoAstróloga revela sobre vida amorosa de Alice Wegmann: 'Isso realmente é dela'
Neymar com a MavieNeymar Jr se diverte com comentário de Mavie sobre seu cabelo
Sacha ChryzmanMãe de Fabiana Justus relata acidente: ‘Apaguei o fogo com minha mão’
Francisco Gil relembra momento especial com Preta GilFrancisco Gil revisita infância com Preta Gil e psicóloga revela valor terapêutico: 'Ele mostra que...'
Nesta sexta-feira, 29, Luana Piovani completa 49 anosLuana Piovani completa 49 anos; atriz começou carreira como modelo de passarela
Samantha Schmütz e o marido, Michael CannetSamantha Schmütz abre álbum de fotos raras com o marido americano
Afonso descobre doença e se recusa a se tratarVale Tudo: Afonso descobre doença e se recusa a fazer tratamento
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade