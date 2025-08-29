Fabiana Justus revela por que não operou os olhos: 'Me arrependo'

Usuária de óculos e lentes de contato, Fabiana Justus revela por que não operou os olhos e admite arrependimento após escolha

A influenciadora digital Fabiana Justus conversou com seus seguidores nesta sexta-feira, 29, ao abrir mais uma caixinha de perguntas em sua rede social. A empresária então resolveu esclarecer uma dúvida sobre sua visão.

A herdeira de Roberto Justus foi questionada sobre não ter feito cirurgia nos olhos para se livrar dos óculos e lentes de contato. A famosa então contou que não passou pelo procedimento por ter receio, mas, que, atualmente, está arrependida de não ter feito.

"Por medo, acredita? Me arrependo muito de não ter feito, porque agora terei que esperar um tempão", escreveu a influencer que continua fazendo o tratamento de manutenção após ter enfrentado uma leucemia e ter passado por um transplante de medula.

Ainda nos últimos dias, Fabiana Justus respondeu a mais perguntas de seus seguidores e explicou o motivo de ter colocado o filho caçula na escola já com dois anos, sendo que as herdeiras gêmeas entraram com dois anos e meio.

Fabiana Justus fala sobre não ter operado os olhos - Foto: Reprodução/Instagram

Fabiana Justus conta como educa os filhos

Mãe de três, a influenciadora digital Fabiana Justus contou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital qual tipo de mãe ela é. Casada com Bruno D'Ancona, a empresária teve as gêmeas, Chiara e Sienna, de seis anos, e o pequeno Luigi, de dois anos.

Apesar de terem uma boa condição financeira, a influencer revelou que coloca limites principalmente nos avôs na hora de dar presentes para as crianças. Fabiana Justus disse que pede que as datas especiais sejam respeitadas para eles darem valor às coisas. Além disso, a famosa comentou que conversa bastante com os herdeiros e que preza por uma educação que os ensine a lidar com o tédio, frustrações e outras adversidades.

"Eu sou uma mãe que conversa muito com os meus filhos, mesmo pequenininhos, sempre explico muito as coisas, mas não sou uma mãe que é super permissível , que tudo pode, eu falo, por exemplo, até brigo com os vovôs, falo que não pode dar presente fora de hora, quero que meus filhos almejem as coisas, que elas desejem as coisas, então elas têm vontade de uma bonequinha, elas podem ganhar em uma data especial, então não é do nada que ela vai ganhar aquele bonequinha, eu acho isso super importante", compartilhou o que pensa. Leia mais aqui!