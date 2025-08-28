Fabiana Justus explica por que colocou o filho na escola: 'Necessidade'

Ao colocar o filho, de dois anos na escola, Fabiana Justus explica decisão diferente que teve com o caçula em relação às filhas gêmeas

A influenciadora digital Fabiana Justus contou o motivo de ter colocado o filho caçula, Luigi, na escola aos dois anos. A empresária foi questionada em sua rede social sobre a decisão, já que as gêmeas entraram no colégio um pouco mais tarde que o menino.

"Por que já colocou o Luigi na escola? Penso em por com dois anos, mas acho novo às vezes...", comentou a internauta pedindo a opinião da herdeira de Roberto Justus.

Fabiana Justus então explicou o motivo de ter colocado o pequeno em uma instituição nessa idade. "As meninas coloquei com dois anos e meio. Mas elas tinham uma a outra para brincar em casa, então não senti necessidade antes. O Luigi coloquei com dois justamente para socializar com outras crianças... e ele tá amando! Achei que já estava pronto! Vai muito de cada criança", compartilhou a influencer.

Ainda nas últimas semanas, Fabiana Justus comemorou os dois anos de Luigi com um festão temático em São Paulo. Luigi é fruto do casamento de Fabiana Justus com o empresário Bruno D’Ancona. Eles também são pais das filhas gêmeas Chiara e Sienna, de 6 anos.

Fabiana Justus explica por que colocou o filho caçula na escola - Foto: Reprodução/Instagram

Fabiana Justus conta como educa os filhos

Mãe de três, a influenciadora digital Fabiana Justus contou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital qual tipo de mãe ela é. Casada com Bruno D'Ancona, a empresária teve as gêmeas, Chiara e Sienna, de seis anos, e o pequeno Luigi, de dois anos.

Apesar de terem uma boa condição financeira, a influencer revelou que coloca limites principalmente nos avôs na hora de dar presentes para as crianças. Fabiana Justus disse que pede que as datas especiais sejam respeitadas para eles darem valor às coisas. Além disso, a famosa comentou que conversa bastante com os herdeiros e que preza por uma educação que os ensine a lidar com o tédio, frustrações e outras adversidades.