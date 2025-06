Após adoecer, Fabiana Justus desabafa sobre sintomas e faz alerta: ‘Não bobeiem'

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais nesta quarta-feira, 4, para atualizar sobre seu estado de saúde

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais nesta quarta-feira, 4, para atualizar sobre seu estado de saúde. Após contar que foi diagnosticada com Influenza, ela detalhou os sintomas que está sentindo e explicou por que não tomou a vacina contra o vírus.

"Me derrubou essa influenza aí. Mas falaram que era bem chatinho mesmo. Eu não estou com sintomas de nariz escorrendo. Estou com uma tosse esporádica, mas é um cansaço que não dá pra explicar. Um cansaço de não sair da cama e ficar dormindo o dia inteiro. E uma falta de apetite, um mal-estar… Hoje de manhã eu não conseguia ficar de pé", iniciou ela.

Felizmente, ela contou que já apresentou melhora. "Graças a Deus eu estou me sentindo um pouco melhor. Eu já estou me medicando desde segunda, que foi quando constatamos que a Nenna estava com influenza. Mas meu primeiro sintoma acho que foi no domingo".

Em seguida, ela contou por que não tomou a vacina contra o vírus. "E aí, só pra constar, todo mundo aqui em casa tomou a vacina da gripe. Então, graças a Deus, ninguém mais pegou, só a Nenna. E a gente está cuidando muito pra ninguém pegar. Mas o da Nenna foi um dia, acho que por causa da vacina".

"Eu não tomei a vacina porque eu estou tomando corticoide e meu médico falou que não adiantava eu tomar a vacina, que anulava o efeito da vacina. E, por eu não ter tomado, acho que os sintomas vieram mais fortes. Então eu estou esses dois dias bem baqueada", continuou.

E alertou: "Então, tomem a vacina da gripe e não bobeiem, porque ela é boa. Ela ajuda a ter menos sintomas. Eu nunca tinha tido influenza na vida. Eu tomo todo ano a vacina."

Por fim, contou mais sobre os sintomas. "Pra quem está perguntando dos sintomas, eu falei que dá um cansaço absurdo e bastante febre também. Uma febre alta que, assim que termina o remédio, ela volta. E esse olho vermelho também. Cansaço absurdo, enjoo, mal-estar e muita febre."

O que é Influenza?

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Neto Borghi explicou que a influenza é uma infecção respiratória aguda causada por vírus da gripe, especialmente os tipos A e B. "É altamente contagiosa e transmitida por gotículas respiratórias (espirro, tosse, fala) ou pelo contato com superfícies contaminadas", apontou. Leia a entrevista completa aqui.

