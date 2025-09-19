Início » Bem-estar e Saúde » Especialista revela segredo da recuperação do filho de Yudi Tamashiro: ‘Continua sendo prioridade’
Bem-estar e Saúde / Entenda!

Especialista revela segredo da recuperação do filho de Yudi Tamashiro: ‘Continua sendo prioridade’

Para CARAS Brasil, especialista explica recuperação do filho de Yudi Tamashiro após diagnóstico e como tratamento continua sendo essencial

Dra. Alessandra Paula
Por Dra. Alessandra Paula
Yudi Tamashiro - Foto: Instagram

O cantor e apresentador Yudi Tamashiro compartilhou recentemente um momento delicado da vida de seu filho recém-nascido: o menino precisou passar por banho de luz logo após o nascimento, devido à icterícia neonatal. Embora essa situação possa assustar muitos pais, é importante destacar que a condição tem tratamento seguro e eficaz. No entanto, uma dúvida frequente surge: como fica a amamentação durante esse processo?

O pequeno completou quatro meses nesta quinta-feira, 18, e os papais comemoraram a data de forma intimista. Para esclarecer todas as questões, a CARAS Brasil conversou com Alessandra Paula, especialista em bebês, aleitamento e recuperação pós-parto.

O que é icterícia neonatal?

De acordo com Alessandra Paula, “a icterícia aparece quando o bebê apresenta pele e olhos amarelados pela elevação da bilirrubina no sangue. Em recém-nascidos, isso acontece porque o fígado ainda é imaturo para metabolizar e eliminar a bilirrubina com eficiência”.

Ela complementa: “Na maioria dos casos, é uma condição benigna e transitória, mas precisa de acompanhamento médico para descartar situações mais graves”. Portanto, é fundamental observar sinais e seguir as orientações médicas para garantir a saúde do bebê.

Como funciona o banho de luz?

Sobre o tratamento, Alessandra explica que “o chamado banho de luz (fototerapia) consiste em deixar o bebê exposto à luz especial, que ajuda a quebrar a bilirrubina e facilita sua eliminação pelo organismo. O bebê fica de fralda, com olhos protegidos, geralmente dentro da incubadora ou berço aquecido”.

Ela reforça que, além disso, esse método é rápido, eficiente e não invasivo, tornando-se a escolha padrão em muitos hospitais.

Leia também: Yudi Tamashiro explica por que escolheu Japão como destino para cumprir ‘chamado’

Amamentação durante a fototerapia

A especialista enfatiza: “A boa notícia é que a amamentação continua sendo prioridade durante a fototerapia”.

Ela acrescenta: “O leite materno é fundamental nesse momento, porque ajuda a hidratar, nutre e favorece a eliminação da bilirrubina pelas fezes e urina”. Dessa forma, o vínculo entre mãe e bebê se mantém, mesmo durante o tratamento.

Sempre que possível, a mãe deve retirar o bebê para as mamadas no seio, respeitando a frequência habitual. Alessandra explica: “Alguns hospitais permitem que a mãe permaneça próxima, facilitando ainda mais”. Assim, a amamentação não sofre interrupções significativas.

Além disso, “quando não é possível amamentar diretamente do seio, o leite materno pode ser ordenhado e oferecido no copinho ou seringa, garantindo que o bebê continue recebendo o alimento ideal”. Portanto, mesmo em situações de fototerapia, a alimentação adequada não é comprometida.

Impacto emocional nos pais

Alessandra destaca: “Para os pais, o impacto emocional pode ser grande. Ver o bebê sob as luzes, com os olhinhos cobertos, pode gerar angústia. Por isso, é essencial que a família receba explicações claras da equipe de saúde e que a mãe seja incentivada e apoiada na manutenção da amamentação”.

Ela ainda garante: “Com acompanhamento correto, a icterícia costuma regredir em poucos dias, permitindo alta com segurança e continuidade da amamentação exclusiva no peito”.

Alessandra conclui: “A experiência vivida por Yudi é um exemplo de como situações comuns do início da vida podem ser superadas com o tratamento adequado e com a manutenção do vínculo entre mãe e bebê”. E reforça: “O banho de luz trata a icterícia, mas é o leite materno que completa o processo, oferecendo nutrição, imunidade e acolhimento nessa fase delicada”.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS:

Dra. Alessandra Paula
Dra. Alessandra Paula é fisioterapeuta, especialista em aleitamento materno e cuidados com recém-nascidos. Destaque em amamentação devido ao seu modelo de atendimento humanizado. Proprietária da Clínica Cria, primeira clínica do Brasil dedicada ao cuidado materno infantil, com mais de 150 pacientes atendidos por mês. Referência em Taping pós-parto, sucesso atribuído aos seus excelentes resultados. Através do seu método, inédito no Brasil, vem se destacando por mudar a vida de mulheres da gestação ao pós-parto. Fisioterapeuta pela Universidade de Santo Amaro, com diversas especializações na área materno infantil. CREFITO: 392075-F.

Leia Também