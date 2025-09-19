Yudi Tamashiro mostra fotos encantadoras no mesversário do filho: ‘Nosso guerreiro’
O apresentador Yudi Tamashiro compartilhou os registros da comemoração intimista do mesversário de Davi Yudi, seu filho com Mila Braga
Yudi Tamashiro encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar fotos inéditas de seu filho, Davi Yudi, fruto de seu relacionamento com Mila Braga. O menino completou quatro meses de vida nesta quinta-feira, 18, e os papais comemoraram a data especial de forma intimista.
Nas imagens postadas no feed do Instagram, o apresentador aparece sorridente ao lado da mulher e do herdeiro, que surgiu usando um kimono e uma faixa na cabeça. Yudi também mostrou o bolo temático que eles escolheram para celebrar a vida do pequeno.
“Hoje nosso guerreiro completa 4 meses de vida. Papai e mamãe estão cansados, mas nada tira a alegria de celebrar cada detalhe dessa jornada. As fotos de hoje foram simples, mas carregadas de amor e é assim que queremos viver: comemorando cada passo, mesmo quando nos faltarem forças”, disse o famoso na legenda da publicação.
Em seguida, Yudi se declarou para Davi. “Filho, o teu sorriso é o que nos move, e se depender de nós, faremos o possível e o impossível para que ele nunca falte no teu rosto”, acrescentou 0 marido de Marido.
Por fim, ele deixou um recado para os seguidores. “Esse é também um recado para todos os pais: aproveitem cada segundo, porque o melhor presente que podemos dar não é algo material, mas sim nossa atenção e o amor verdadeiro. Te amamos além das palavras, filho. Que venham muitos outros sorrisos, conquistas e meses de vida para celebrar”, finalizou.
Confira:
Ver essa foto no Instagram
Yudi fala sobre novas mudanças na carreira
O apresentador Yudi Tamashiro comentou sobre as transformações que pretende fazer em sua carreira. Após anunciar sua mudança para o Japão, ele afirmou que não quer deixar sua vida pública, mas sim usar sua visibilidade para espalhar a palavra de Deus.
Yudi revelou que entrou para uma nova fase da vida, com novas transformações na profissão, na vida pública e pessoal. “Não vemos como abandonar [o que temos aqui], mas como uma transformação. A gente sempre esteve nos holofotes, mas agora o foco é outro: é mostrar nossa vida de uma forma real, nossa família, nosso propósito”, contou ele em entrevista ao Notícias da TV. Saiba mais!
