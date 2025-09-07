Yudi Tamashiro explica por que escolheu Japão como destino para cumprir 'chamado'

O apresentador Yudi Tamashiro está prestes a deixar o Brasil para morar no Japão com a esposa, a cantora e influenciadora Mila Braga, e o filho
O apresentador Yudi Tamashiro está prestes a deixar o Brasil para morar no Japão com a esposa, a cantora gospel e influenciadora Mila Braga, e o filho de 3 meses, Davi. Em entrevista ao jornal O Globo divulgada neste domingo (7), ele explicou o chamado que motivou a família a se mudar para o país, sem previsão de retorno.
"Já são oito anos planejando essa minha ida. Pareceu uma surpresa para as pessoas, mas a minha família está lá. Depois que meu pai e meus avós faleceram, a minha família ficou com poucas pessoas aqui. E eu já tinha essa vontade no meu coração de ir para o Japão", pontuou.
E complementou: "Sempre foi questão de ficar mais perto deles e da cultura. Mas eu nunca tive essa coragem de largar tudo. Depois que meu filho nasceu, aí decidimos. Essa era a coragem que a gente tanto esperava. Eu quero que meu filho cresça com os priminhos dele e com os meus tios. O Japão é um país maravilhoso para se criar uma criança".
E ele ainda contou como fica sua carreira após a mudança. "Estou passando por uma fase muito boa em questão de negócios. As pessoas me veem como artista, mas hoje eu trabalho mais como empresário. As coisas estão fluindo, mas eu não via uma felicidade", explicou ele, que hoje se mantém com uma imobiliária de alto padrão em Portugal, além de intermediar negócios e fazer palestras para empresas e empreendedores.
Em agosto, Yudi revelou que tomou a decisão de mudar de país com o intuito de exercer a fé e pregar o evangelho. Além da esposa e do filho, ele também vai acompanhado da mãe, da irmã e do cunhado. "O meu encontro com Cristo foi através da dor... Agora é uma decisão através do amor. Um amor por um país, um amor pela cultura, um amor pelas pessoas, um amor pelo chamado", disse ele em um trecho do vídeo.
Devido a mudança, eles decidiram vender os bens que conquistaram ao longo dos anos. Recentemente, ele revelou que sua mansão em Alphaville, na Grande São Paulo, oide ser adquirida por R$ 6 milhões. A mansão possui três suítes e está sendo comercializada no modelo “porteira fechada”, ou seja, com mobília e decoração inclusas.
O imóvel ainda conta com sala de estar, sala de jantar, cozinha, cinema, piscina, fogo de chão na área externa, garagem, closet e camarim. Veja as fotos da casa clicando aqui!
Além da casa, o apresentador também está vendendo um apartamento."O apartamento está à venda por R$ 1,3 milhão. Se eu conseguir esse dinheiro, vou mais tranquilo para o Japão. É uma segurança para minha família. E se colocar para alugar, consegue uns R$ 10 mil por mês tranquilo. A gente já está se preparando há alguns meses, planejando, fazendo contas. Não tá sendo fácil, mas creio que o senhor irá nos sustentar e abrir caminhos", contou ele recentemente.
Além da venda dos imóveis, ele e a esposa pretendem organizar um bazar para arrecadar recursos para a mudança. Recentemente, ela contou a motivação por trás da decisão de vender alguns itens. "Eu sempre doo tudo. Tenho esse costume. Mas, agora, estou com o desejo de fazer um bazar", falou Mila."As coisas mais caras! A gente está precisando de dinheiro, tem que ser verdadeiro", explicou Yudi. "Levantar uma verba!", continuou Mila.
E Mila deu mais detalhes da decisão. "Não dá para levar tudo. Não são coisas que eu não queria ficar. Eu quero ficar, mas não compensa levar para lá. Com esse dinheiro que a gente vai arrecadar, eu compro lá coisas novas", afirmou, com Yudi ressaltando: "É mais fácil do que pegar um contêiner e levar para lá porque fica muito caro. Então é melhor vender aqui e comprar lá".
