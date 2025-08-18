Especialista alerta sobre volta aos palcos de Gilberto Gil após morte de Preta Gil: 'Espaço de cura'

No último domingo, 17, Gilberto Gil voltou aos palcos em um show no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo, quase dois meses após a morte de Preta Gil

No último domingo, 17, Gilberto Gil (83) retornou aos palcos com sua agenda de shows. Quase dois meses após a morte de Preta Gil (1974-2025), o cantor realizou uma apresentação no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo. No evento, o artista emocionou o público ao dedicar à filha a música Drão, escrita para a mãe dela, Sandra Gadelha (78).

Em entrevista à CARAS Brasil, Cintia Castro explica que a perda de uma filha é uma das experiências mais dolorosas que um ser humano pode enfrentar. "Neste contexto, a trajetória de Gilberto Gil se torna um poderoso exemplo de resiliência, amor e transformação diante da dor. Retomar a vida após um luto profundo não significa esquecer ou deixar de sentir a saudade, mas sim buscar um novo significado e uma forma de honrar a memória da pessoa amada, no caso, a sua querida Preta", diz.

"Quando o pai decide voltar aos palcos, ele não está apenas se reerguendo, ele está escolhendo viver, celebrar e compartilhar. Encarar a música novamente pode ser uma maneira de resgatar a conexão com sua filha, lembrando-a através das canções que tanto ama. Essa ação pode facilitar um espaço de cura, onde ele poderá externalizar sua dor, seus sentimentos e, ao mesmo tempo, uma fonte de força e conforto em momentos de alegria nesse caminho de saudade", acrescenta.

A psicanalista ainda aponta que retornar à vida ativa pode ajudar a quebrar o ciclo de isolamento e tristeza que muitas vezes acompanha o luto: "A música, que sempre foi uma parte crucial da vida de Preta Gil, representa um elo profundo e especial entre ela e o seu pai, um verdadeiro testemunho do amor que eles compartilharam".

"Neste momento de luto, a música pode se tornar um refúgio acolhedor para Gilberto. A música sempre foi uma linguagem que eles usaram para se conectar. Agora, ao reviver as canções que ressoam com histórias e emoções, ele pode sentir a presença dela em cada acorde e em cada verso. As composições que Gilberto fez e as canções que Preta interpretou são muitas vezes um reflexo desse vínculo inquebrantável", finaliza sobre o caso do artista.

