CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Especialista alerta sobre volta aos palcos de Gilberto Gil após morte de Preta Gil: 'Espaço de cura'
Bem-estar e Saúde / LUTO

Especialista alerta sobre volta aos palcos de Gilberto Gil após morte de Preta Gil: 'Espaço de cura'

No último domingo, 17, Gilberto Gil voltou aos palcos em um show no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo, quase dois meses após a morte de Preta Gil

Cintia Castro e Júlia Wasko
por Cintia Castro e Júlia Wasko

Publicado em 18/08/2025, às 15h30

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
A especialista explicou mais detalhes da retomada de shows de Gilberto Gil em meio ao luto - Reprodução/Instagram
A especialista explicou mais detalhes da retomada de shows de Gilberto Gil em meio ao luto - Reprodução/Instagram

No último domingo, 17, Gilberto Gil (83) retornou aos palcos com sua agenda de shows. Quase dois meses após a morte de Preta Gil (1974-2025), o cantor realizou uma apresentação no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo. No evento, o artista emocionou o público ao dedicar à filha a música Drão, escrita para a mãe dela, Sandra Gadelha (78). 

Em entrevista à CARAS BrasilCintia Castro explica que a perda de uma filha é uma das experiências mais dolorosas que um ser humano pode enfrentar. "Neste contexto, a trajetória de Gilberto Gil se torna um poderoso exemplo de resiliência, amor e transformação diante da dor. Retomar a vida após um luto profundo não significa esquecer ou deixar de sentir a saudade, mas sim buscar um novo significado e uma forma de honrar a memória da pessoa amada, no caso, a sua querida Preta", diz.

"Quando o pai decide voltar aos palcos, ele não está apenas se reerguendo, ele está escolhendo viver, celebrar e compartilhar. Encarar a música novamente pode ser uma maneira de resgatar a conexão com sua filha, lembrando-a através das canções que tanto ama. Essa ação pode facilitar um espaço de cura, onde ele poderá externalizar sua dor, seus sentimentos e, ao mesmo tempo, uma fonte de força e conforto em momentos de alegria nesse caminho de saudade", acrescenta.

A psicanalista ainda aponta que retornar à vida ativa pode ajudar a quebrar o ciclo de isolamento e tristeza que muitas vezes acompanha o luto: "A música, que sempre foi uma parte crucial da vida de Preta Gil, representa um elo profundo e especial entre ela e o seu pai, um verdadeiro testemunho do amor que eles compartilharam".

"Neste momento de luto, a música pode se tornar um refúgio acolhedor para Gilberto. A música sempre foi uma linguagem que eles usaram para se conectar. Agora, ao reviver as canções que ressoam com histórias e emoções, ele pode sentir a presença dela em cada acorde e em cada verso. As composições que Gilberto fez e as canções que Preta interpretou são muitas vezes um reflexo desse vínculo inquebrantável", finaliza sobre o caso do artista.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE GILBERTO GIL

Leia também: Vídeo: Gilberto Gil canta música em homenagem a Preta Gil, em primeiro show após a morte da filha

Cintia Castro e Júlia Wasko

Cintia Castro (CCM 6.319.783-9) é Psicanalista e Psicoembrióloga pelo IBCP Instituto Brasileiro de Ciências e Psicanálise. Especialista em Análise Psico-comportamental, Linguagem Facial e Corporal e Análise Comportamental Corporativa pela Gescon Treinamento e Consultoria. ABA pela CBI of Miami, Mindfulness pelo Instituto Carla Fragomeni. É palestrante e autora da trilogia: "O Meu Filho é Autista, e Agora?", "O Meu Aluno é Autista, e Agora?" e "O Meu Colaborador é Autista, e Agora?" publicada pela Editora Leader. Idealizadora de Jogos Terapêuticos para desenvolvimento em uso clínico, doméstico e corporativo pela Editora Leader; Coautora do livro "Mulheres na Liderança", do Selo Série Mulheres reconhecido em mais de 172 países e Coautora do livro "Coaching" pela Editora Leader. @cintiacastropsicanalista

gilberto gil
Gilberto Gil Gilberto Gil  

Leia também

ENTENDA

No ano de 2020, Samara Felippo teve pielonefrite e hoje está totalmente recuperada - Foto: Patrícia Devoraes/ Brazil News

Médico sobre diagnóstico enfrentado por Samara Felippo: 'Tem que ser tratado rápido'

Recuperação

Maíra Cardi - Foto: Reprodução / Instagram

Maíra Cardi revela reação em seu corpo após ver a filha doente

ENTENDA

Patrícia Poeta desabafou sobre o diagnóstico de endometriose em 2022 - Foto: Reprodução/Instagram @patriciapoeta

Médica alerta para atrasos em diagnósticos como de Patrícia Poeta: '7 a 10 anos'

Desabafo

Geovanna Tominaga - Foto: Reprodução/Instagram

Ex-TV Globinho, Geovanna Tominaga revela reação após diagnóstico: 'Me assustei'

Tratamento

Fernanda Rodrigues

Fernanda Rodrigues conta que fará nova cirurgia e explica o motivo

SAÚDE

Gabriel Medina sofreu lesão no início de 2025; médico alerta - Reprodução/Instagram

Médico alerta para lesão de Gabriel Medina: 'Força explosiva'

Últimas notícias

Candinho (Sergio Guizé) e Celso (Rainer Cadete)Êta Mundo Melhor!: Candinho enfrenta Celso após descobrir mentira sobre Samir
No ano de 2020, Samara Felippo teve pielonefrite e hoje está totalmente recuperadaMédico sobre diagnóstico enfrentado por Samara Felippo: 'Tem que ser tratado rápido'
Maíra CardiMaíra Cardi revela reação em seu corpo após ver a filha doente
Viih Tube é do signo de leãoAniversário de Viih Tube: astróloga analisa mapa astral e dispara: 'Ninguém a derruba'
Faustão recebe alta da UTIFaustão recebe alta da UTI após novos transplantes; veja o boletim médico
Antonio Calloni em 'Terra Nostra'Antonio Calloni se emociona com volta de ‘Terra Nostra’ à TV
Leonardo e as netas MariasLeonardo se emociona ao falar dos netos: “É o melhor papel que tem”
NoneNathalie Marques orienta como prevenir queda capilar e sinais de envelhecimento
Ana Castela e Zé FelipePúblico se exalta com aparição de Zé Felipe em show de Ana Castela
Poliana, Zé Felipe, Virginia e LeonardoLeonardo admite que ainda não superou o término de Zé Felipe e Virginia
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade