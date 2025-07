Ainda em tratamento contra o câncer, Simony desabafa sobre Preta Gil

Também diagnosticada com câncer colorretal, Simony desabafa ao ver morte de Preta Gil e conta como doença semelhante aproximou as duas

Em remissão e ainda em tratamento, após ser diagnosticada com um câncer colorretal em 2022, a cantora Simony se pronunciou sobre a morte de Preta Gil nesta segunda-feira, 21. A ex-integrante do Balão Mágico então desabafou ao ver a amiga partindo após lutar bravamente contra a doença.

"Quando alguém que enfrentou o câncer parte, quem já conheceu essa estrada sente como se uma parte sua também fosse embora. Porque não é só sobre a ausência é sobre a memória de tudo o que foi vivido, os medos que silenciamos, os exames que apertam o peito, os dias em que sorrir era um esforço", começou dizendo.

"Mas dessa vez, a dor veio com um nome: Preta. E com ela, veio também o amor de uma amizade que nasceu no meio da tempestade. Não quero aqui medir quem era mais ou menos próximo. Não éramos amigas de décadas, mas fomos intensas no tempo que tivemos. A doença nos aproximou de um jeito único. Trocamos confidências, medos, inseguranças. Choramos, rimos, rezamos. E naquele espaço entre o susto e a esperança, nasceu um afeto sincero ", revelou como se tornaram amigas por conta do câncer.



"Eu me senti amada por Preta. E amei também. Não importa quanto tempo durou. Importa o que foi vivido. O que ela me fez sentir. E o que eu fiz questão de devolver: carinho, verdade e presença. Estou nos meus primeiros anos e ainda em tratamento, ainda aprendendo a viver entre a gratidão e o medo. Por isso, perder alguém que também conheceu essa luta toca um lugar profundo — um lugar onde só quem viveu entende", contou.



"Mas Preta jamais foi só a doença. Ela foi cor, intensidade, afeto e força. Viveu cada momento com alma inteira. Encarou tudo com a mesma potência com que cantava, dançava, se doava. O resto… ela sabe, porque eu tive a oportunidade de falar. E eu sei que E levou com ela. Obrigada, Preta. Por tudo", declarou-se.

Nos últimos meses, Simony falou sobre a remissão do câncer. "Sei que o processo não termina aqui. Em novembro, farei novos exames, e assim será por mais quatro anos, como parte do acompanhamento que mantém a esperança acesa. Mas confio, acima de tudo, que Aquele que começou a obra em mim vai completá-la", disse na ocasião.

