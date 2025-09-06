Em coma vigil, Amanda Wanessa reaparece em nova foto após alta hospitalar

A cantora gospel Amanda Wanessa estava internada desde julho em um hospital no Recife; artista sofreu grave acidente em 2021

A cantora gospel Amanda Wanessa já está em casa após passar pouco mais de um mês internada em um hospital no Recife. A boa notícia foi compartilhada com o público neste sábado, 6, por meio das redes sociais da artista.

Dobson Santos, marido de Amanda, dividiu uma foto da companheira junto com a filha do casal, Mel, para contar que ela já retornou para a residência da família. No registro, a cantora aparece recebendo um beijo carinhoso da herdeira na bochecha.

" Em casa, na proteção da minha família e no aconchego do meu lar… obrigado Deus! ", escreveu Dobson na legenda da imagem. Vale lembrar que Amanda Wanessa vive em coma vigil e com sequelas de um grave acidente de carro sofrido em 2021.

Em entrevista recente ao 'G1', o marido da cantora gospel contou que o quadro de Amanda é irreversível, mas estável. Além disso, Dobson Santos explicou que a companheira possui um acompanhamento quase diário com médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e terapeuta ocupacional.

"O quadro é irreversível, tem até laudo. A gente sempre segue acreditando, tendo fé, do que Deus vai fazer. A gente sabe que a recuperação é lenta, mas tudo depende da consciência dela voltar. A parte cognitiva dela não teve reação. O que a gente espera é da parte da fé, de Deus fazer algo a mais. Ela está bem clinicamente, quadro estável, sem nenhuma complicação respiratória", declarou ele.

Amanda Wanessa com a filha - Reprodução/Instagram

Amanda Wanessa é cantora gospel - Foto: Reprodução / Instagram

O que aconteceu com Amanda Wanessa?

A cantora gospel Amanda Wanessa sofreu um grave acidente de carro em janeiro de 2021, quando o veículo onde estava colidiu com um caminhão. A artista quebrou as pernas, braços e cabeça. Sua filha, Mel, que também estava no veículo, realizou uma cirurgia e se recuperou rapidamente, assim como uma amiga e o pai da artista.

Amanda permaneceu 642 dias internada no Hospital Português, no Recife, e recebeu alta hospitalar em outubro de 2022. O perfil oficial da artista nas redes sociais, que atualmente soma 1 milhão de seguidores, continua ativo e é movimentado pelo marido, Dobson José dos Santos, que costuma compartilhar raros registros atuais da companheira.

