Em coma vigil, cantora gospel Amanda Wanessa é internada no Recife

A cantora gospel Amanda Wanessa, Vítima de um grave acidente de carro em 2021, vive em coma vigil e com sequelas do ocorrido

A cantora gospel Amanda Wanessa foi internada, nesta semana, em um hospital no Recife. A artista, que vive em coma vigil após um grave acidente de carro em 2021, está na unidade de saúde para dar continuidade ao tratamento das sequelas.

Segundo informações do jornal 'O Globo', os médicos suspeitam que a cantora possa ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Amanda respira sem ajuda de aparelhos, mas não consegue se comunicar, não reconhece pessoas e é alimentada por sonda.

Em entrevista recente ao 'G1', o marido da cantora gospel, Dobson Santos, contou que Amanda possui um acompanhamento quase diário com médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e terapeuta ocupacional. Na ocasião, ele explicou que o quadro é irreversível, mas estável.

" O quadro é irreversível, tem até laudo . A gente sempre segue acreditando, tendo fé, do que Deus vai fazer. A gente sabe que a recuperação é lenta, mas tudo depende da consciência dela voltar. A parte cognitiva dela não teve reação. O que a gente espera é da parte da fé, de Deus fazer algo a mais. Ela está bem clinicamente, quadro estável, sem nenhuma complicação respiratória", declarou Dobson.

O que aconteceu com Amanda Wanessa?

A cantora gospel Amanda Wanessa sofreu um grave acidente de carro em janeiro de 2021, quando o veículo onde estava colidiu com um caminhão. A artista quebrou as pernas, braços e cabeça. Sua filha, Mel, que também estava no veículo, realizou uma cirurgia e se recuperou rapidamente, assim como uma amiga e o pai da artista.

Amanda permaneceu 642 dias internada no Hospital Português, no Recife, e recebeu alta hospitalar em outubro de 2022. O perfil oficial da artista nas redes sociais, que atualmente soma 1 milhão de seguidores, continua ativo e é movimentado pelo marido, Dobson José dos Santos, que costuma compartilhar raros registros atuais da companheira.

