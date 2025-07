Coma vigil: entenda o estado de consciência em que Amanda Wanessa se encontra

4 anos após grave acidente, cantora gospel Amanda Wanessa respira sem aparelhos, segue sem consciência e vive rotina de tratamento intensivo

A cantora gospel Amanda Wanessa sofreu um grave acidente de carro em janeiro de 2021 e, desde então, vive um cenário delicado em sua casa no Recife. Atualmente, ela está em coma vigil, condição na qual respira de forma independente, mas não reconhece pessoas, não se comunica e depende de sonda para alimentação. A rotina da artista é marcada por cuidados intensivos com equipe médica multidisciplinar.

Rotina de tratamento em casa

Amanda mora com o marido, o produtor Dobson Santos, e com a filha do casal, Mel, que hoje tem 12 anos. Após passar 642 dias internada no Hospital Português, em Recife, ela recebeu alta em outubro de 2022 e, desde então, o tratamento é realizado em sua residência. A equipe que acompanha a cantora inclui médicos, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, enfermeiros e terapeuta ocupacional.

Quadro é irreversível, mas estável

Em entrevista ao G1, Dobson revelou que o quadro de Amanda é irreversível e já possui laudo médico oficial, mas destacou que a estabilidade clínica permite cuidados contínuos. Ele explicou que apesar de não apresentar reação cognitiva, ela está bem do ponto de vista respiratório.

O que é coma vigil

O chamado coma vigil, também conhecido como estado vegetativo persistente, é uma condição em que a pessoa mantém os olhos abertos e respira sozinha, mas não apresenta consciência de si mesma ou do ambiente. Apesar de parecer estar acordada, ela não responde de forma intencional a estímulos, não fala, não se movimenta com propósito e depende de cuidados médicos contínuos.

Pessoas nesse estado apresentam ciclos de sono e vigília regulares, ou seja, abrem e fecham os olhos, mas não demonstram comportamentos conscientes. Reagem por reflexos, mas sem manifestação de pensamento ou vontade própria.

Se o quadro se mantém por mais de um mês, é considerado um estado vegetativo persistente. Quando não há perspectiva de recuperação, passa a ser chamado de estado vegetativo permanente.

Repercussão nas redes sociais

Nas redes sociais o marido de Amanda compartilha registros raros dela em casa e em encontros com amigos famosos, como a cantora Ruthe Dayanne. Essas fotos mostram a rotina da cantora, mas sem manifestações de reação dela. As publicações alimentam esperança dos fãs e mantêm o legado de Amanda.

A carreira de Amanda Wanessa

Amanda Wanessa é natural de Palmares, Pernambuco, e iniciou a carreira muito jovem. Já lançou mais de oito álbuns e emplacou sucessos no meio gospel como Eu Cuido de Ti e É Adorar, em parceria com nomes como Cristina Mel e Paulo Neto.

Seu acidente em Rio Formoso provocou múltiplas fraturas na cabeça, braços, e pernas. Desde então, a família apoia a recuperação dela em casa com apoio emocional e espiritual apesar do quadro irreversível.

