Eliana chama atenção ao comparar foto aos 20 e 50 anos: 'Você é um exemplo'

A apresentadora Eliana chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar uma foto de quando tinha 20 anos e outra aos 50; confira!

Eliana chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 17, ao compartilhar uma foto de quando tinha 20 anos e uma atual, com 50. A apresentadora aproveitou os registros para fazer uma reflexão sobre a importância de cuidar do corpo e da mente.

"Foto 1: aos 20 anos. Foto 2: aos 50+. Há muitos anos venho praticando o bem-estar físico e mental. Aliás, foram eles que me fizeram chegar até aqui com saúde. Descobri que cuidar do corpo é importante — mas acalmar a mente, respirar com consciência e cultivar silêncio por dentro também é essencial, e que o verdadeiro bem-estar não é só o que se vê, é o que se sente", disse ela no começo do texto.

"Não precisa ser uma hora por dia, nem num lugar silencioso ou perfeito. Às vezes, são 5 minutos de respiração consciente no meio do dia. Um alongamento ao acordar. Um café tomado com mais calma. Saúde mental e bem-estar também se constroem nos pequenos gestos que cabem na nossa vida. E, aos poucos, com o tempo, vemos resultados positivos", ressaltou.

Por fim, Eliana incentivou seus seguidores a fazer o mesmo. "Sei que não é algo fácil de se exercitar, mas que tal tentar? Uma oração, uma respiração ou ficar em silencio por alguns minutos pode ajudar. Tentar já é um começo. Te desejo paz. Bora?", completou.

Os fãs encheram o post de elogios. "Linda! Você é um exemplo, inspiração e não é de hoje", disse um seguidor. "A mais linda de todas", escreveu outra. "Continua tão linda", afirmou uma fã. "Perfeita", comentou mais uma.

Confira:

Eliana no BBB? Globo se pronuncia sobre os rumores

A apresentadora Eliana assinou contrato com a Globo há cerca de um ano e já comandou algumas atrações específicas na emissora desde então. Tanto que o nome dela começou a ser apontado como uma possibilidade para substituir Tadeu Schmidt no comando do BBB. No entanto, a Globo se pronunciou para esclarecer os boatos.

Nesta semana, o programa A Tarde É Sua, da RedeTV, levou os rumores de que a Globo estaria testando novos nomes para o comando do Big Brother e o nome de Eliana estaria dentro da lista de possibilidades. Porém, a Globo negou. A emissora informou que está feliz com a atuação de Tadeu Schmidt no comando do Big Brother e não pretende tirá-lo da função. Saiba mais!

