Eliana no BBB? Globo se pronuncia sobre os rumores

Eliana é citada em rumores de que poderia ser a nova apresentadora do BBB, mas a Globo dá resposta certeira sobre o assunto

A apresentadora Eliana assinou contrato com a Globo há cerca de um ano e já comandou algumas atrações específicas na emissora desde então. Tanto que o nome dela começou a ser apontado como uma possibilidade para substituir Tadeu Schmidt no comando do BBB. No entanto, a Globo se pronunciou para esclarecer os boatos.

Nesta semana, o programa A Tarde É Sua, da RedeTV, levou os rumores de que a Globo estaria testando novos nomes para o comando do Big Brother e o nome de Eliana estaria dentro da lista de possibilidades. Porém, a Globo negou.

A emissora informou que está feliz com a atuação de Tadeu Schmidt no comando do Big Brother e não pretende tirá-lo da função. “As informações não procedem. Tadeu segue no comando do BBB. Estamos absolutamente satisfeitos com o apresentador” , informou a área de comunicação da Globo ao Portal Leo Dias.

Vale lembrar que Tadeu assumiu o comando do BBB em 2022. Antes dele, o reality show foi comando por Tiago Leifert entre 2017 e 2021, e Pedro Bial, entre 2002 e 2016.

Eliana encanta ao apresentar novo membro da família

No último sábado, 7, Eliana mostrou o mais novo membro de sua família: o cachorrinho Charlie.

Em seu perfil oficial, a apresentadora da TV Globo compartilhou algumas fotos com o pet da raça Samoieda e confessou que estava ansiosa para a sua chegada. Em um dos cliques, a loira aparece com o pet na companhia da filha caçula, Manuela, de sete anos, fruto de seu relacionamento com Adriano Ricco.

"Eu vi recém-nascido, ficando maiorzinho e finalmente ele chegou! Estávamos ansiosos. Charlie nasceu no Paraná e segundo minha mãe é seu conterrâneo, já faz parte da família. Ele é da raça Samoieda, muito dócil e ama crianças. Agora a Bela e a Paçoca, que foi adotada recentemente, ganharam um irmãozinho. Diretamente do canil para o nosso lar. Querem ver mais do Charlie por aqui?", escreveu na legenda da publicação. Confira!

