CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Eduardo Suplicy é internado e revela que passará por procedimento; saiba o que ele tem
Bem-estar e Saúde / Tratamento

Eduardo Suplicy é internado e revela que passará por procedimento; saiba o que ele tem

O deputado Eduardo Suplicy foi internado no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá, após passar mal na noite anterior

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 27/08/2025, às 11h47

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Eduardo Suplicy
Eduardo Suplicy - Foto: Reprodução/Instagram

O deputado estadual Eduardo Suplicy foi internado nesta terça-feira, 26, no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá, após passar mal na noite anterior. Ele estava no Rio de Janeiro desde sábado, 23, para participar de um congresso.

De acordo com informações do portal G1, ainda na terça-feira, Suplicy foi transferido para o Hospital Niterói D’Or, onde os médicos identificaram uma arritmia cardíaca. “O paciente encontra-se lúcido, orientado, estável e se alimentando normalmente”, disse o hospital, em nota divulgada nesta quarta-feira, 27.

Do leito do hospital, Suplicy participou do congresso por chamada de vídeo e fez a leitura de seu discurso. “Com o coração apertado, me dirijo a vocês, pois infelizmente não poderei participar presencialmente”, justificou. “Preciso fazer um marca-passo para que as coisas caminhem melhor”, informou.

O que é marca-passo?

De acordo com sites especializados, o marca-passo é um pequeno dispositivo eletrônico implantável que regula os batimentos cardíacos. Ele envia impulsos elétricos para manter o ritmo do coração dentro da normalidade, especialmente quando este bate devagar demais (bradicardia) ou de forma irregular.

Remissão de câncer 

O deputado estadual Eduardo Suplicy, diagnosticado com linfoma não Hodgkin em junho do ano passado, anunciou em novembro que realizou a última sessão de imunoterapia. Em seu Instagram, Eduardo compartilhou um vídeo a respeito do assunto momentos antes de seguir para o hospital. "Hoje eu estou muito feliz, porque estou indo para a última sessão de imunoterapia. Felizmente, o câncer acabou. Agradeço muito a atenção de todos os enfermeiros e médicos, que me trataram com muito carinho", declarou ele no registro.

Na legenda, Eduardo Suplicy reforçou a alegria em poder anunciar a cura da doença: "A caminho da última sessão de imunoterapia. Ainda não estou com alta, tenho uma caminhada para me fortalecer, mas posso dizer que venci o câncer! Viva a vida!", escreveu o deputado estadual.

Vale lembrar que o político só revelou publicamente o diagnóstico de câncer em outubro de 2024. A notícia foi divulgada inicialmente pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, e confirmada por Suplicy em uma publicação no Instagram.

Parkinson

Em 2023, Eduardo Suplicy revelou que foi diagnosticado com Parkinson, que é uma doença degenerativa do sistema nervoso central. Em entrevista na coluna de Mônica Bergamo, do Jornal Folha de S. Paulo, ele contou que está com sintomas leves e o diagnóstico foi feito após consulta com seu geriatra.

Leia também: Eduardo Suplicy faz rara aparição com a neta, que é filha de Maria Paula e João Suplicy

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Eduardo Suplicy

Leia também

ENTENDA

José Loreto convive com diabetes do tipo 1 - Foto: João Cotta/ Globo

Médica alerta para doença de José Loreto: 'Sintomas aparecem de forma súbita e intensa'

SUSTO

Reynaldo Gianecchini descobriu doença que causa fraqueza muscular durante preparação para musical - Foto: Reprodução/Instagram

Médico alerta para complicações na doença de Reynaldo Gianecchini: 'Sobrecarga'

Recuperação

Rafaela Marquezini - Foto: Reprodução / Instagram

Apresentadora da Globo fala sobre diagnóstico que a levou à UTI: 'Quase morri'

Recuperação

MC Livinho - Fotos: Thiago Duran/BrazilNews

Quase um mês após o acidente, MC Livinho faz atualização de estado de saúde

Diagnóstico

Jessie J - Foto: Reprodução / Instagram

Os sintomas que Jessie J sentiu antes do diagnóstico de câncer de mama

ATENÇÃO!

Osmar Prato recebeu o diagnóstico de câncer em 2013 e hoje está totalmente recuperado - Foto: Victor Chapetta/Agnews

Médico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'

Últimas notícias

Bruce WillisBruce Willis vive em casa separada da família devido a diagnóstico de demência
José Loreto convive com diabetes do tipo 1Médica alerta para doença de José Loreto: 'Sintomas aparecem de forma súbita e intensa'
Solange (Alice Wegmann) e Afonso (Humberto Carrão) na novela Vale TudoVale Tudo: Saiba como Afonso descobre que será pai
Diego Hypolito e Gil do VigorUm novo romance? Diego Hypolito fala sobre rumores com Gil do Vigor
Reynaldo Gianecchini descobriu doença que causa fraqueza muscular durante preparação para musicalMédico alerta para complicações na doença de Reynaldo Gianecchini: 'Sobrecarga'
Rafael BritoChef do Pesadelo na Cozinha e do MasterChef morre aos 37 anos
Rafaela MarqueziniApresentadora da Globo fala sobre diagnóstico que a levou à UTI: 'Quase morri'
MC LivinhoQuase um mês após o acidente, MC Livinho faz atualização de estado de saúde
Nesta quarta-feira, 27, Carlos Lombardi completa 67 anosCarlos Lombardi completa 67 anos; autor teve projeto recusado pela TV Globo
ChitãozinhoApartamento de Chitãozinho: Sofisticação chama a atenção no local
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade