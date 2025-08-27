Eduardo Suplicy é internado e revela que passará por procedimento; saiba o que ele tem

O deputado Eduardo Suplicy foi internado no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá, após passar mal na noite anterior

O deputado estadual Eduardo Suplicy foi internado nesta terça-feira, 26, no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá, após passar mal na noite anterior. Ele estava no Rio de Janeiro desde sábado, 23, para participar de um congresso.

De acordo com informações do portal G1, ainda na terça-feira, Suplicy foi transferido para o Hospital Niterói D’Or, o nde os médicos identificaram uma arritmia cardíaca. “O paciente encontra-se lúcido, orientado, estável e se alimentando normalmente”, disse o hospital, em nota divulgada nesta quarta-feira, 27.

Do leito do hospital, Suplicy participou do congresso por chamada de vídeo e fez a leitura de seu discurso. “Com o coração apertado, me dirijo a vocês, pois infelizmente não poderei participar presencialmente”, justificou. “Preciso fazer um marca-passo para que as coisas caminhem melhor”, informou.

O que é marca-passo?

De acordo com sites especializados, o marca-passo é um pequeno dispositivo eletrônico implantável que regula os batimentos cardíacos. Ele envia impulsos elétricos para manter o ritmo do coração dentro da normalidade, especialmente quando este bate devagar demais (bradicardia) ou de forma irregular.

Remissão de câncer

O deputado estadual Eduardo Suplicy, diagnosticado com linfoma não Hodgkin em junho do ano passado, anunciou em novembro que realizou a última sessão de imunoterapia. Em seu Instagram, Eduardo compartilhou um vídeo a respeito do assunto momentos antes de seguir para o hospital. "Hoje eu estou muito feliz, porque estou indo para a última sessão de imunoterapia. Felizmente, o câncer acabou. Agradeço muito a atenção de todos os enfermeiros e médicos, que me trataram com muito carinho", declarou ele no registro.

Na legenda, Eduardo Suplicy reforçou a alegria em poder anunciar a cura da doença: "A caminho da última sessão de imunoterapia. Ainda não estou com alta, tenho uma caminhada para me fortalecer, mas posso dizer que venci o câncer! Viva a vida!", escreveu o deputado estadual.

Vale lembrar que o político só revelou publicamente o diagnóstico de câncer em outubro de 2024. A notícia foi divulgada inicialmente pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, e confirmada por Suplicy em uma publicação no Instagram.

Parkinson

Em 2023, Eduardo Suplicy revelou que foi diagnosticado com Parkinson, que é uma doença degenerativa do sistema nervoso central. Em entrevista na coluna de Mônica Bergamo, do Jornal Folha de S. Paulo, ele contou que está com sintomas leves e o diagnóstico foi feito após consulta com seu geriatra.

