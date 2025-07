Drica Moraes celebra cura e médicos explicam: 'São vários os cuidados após o transplante'

Em conversa com CARAS Brasil, especialistas detalham os critérios, riscos e cuidados do procedimento que salvou a vida da atriz Drica Moraes

A atriz Drica Moraes comemorou um marco comovente e inspirador em sua trajetória: os 15 anos de seu transplante de medula óssea, que ela descreve como o início de sua "segunda vida". Em um gesto de gratidão, Drica compartilhou nas redes sociais registros do período em que enfrentou a leucemia mieloide aguda , incluindo uma foto especial de Adilson Rodrigues, seu doador, a quem chama com carinho de seu “sétimo irmão”.

Para entender melhor os aspectos médicos e emocionais desse tipo de tratamento, a CARAS Brasil conversou com dois especialistas: o oncologista Elge Werneck e a hematologista Alessandra Akemi Kawassaki Johann, que explicaram os critérios, riscos e cuidados envolvidos no transplante de medula.

Segundo os médicos, a indicação do procedimento depende de fatores específicos: “Leucemia mieloide aguda é um tipo de câncer do sangue que, em geral, vai necessitar de transplante de medula óssea. Tudo vai depender das alterações moleculares, da resposta ao tratamento e das condições do paciente para o transplante. O transplante, nesse caso, oferece chances de cura da doença a depender desses fatores”, explicaram os especialistas.

É possível ter uma vida normal após o transplante? Quais cuidados são necessários?

Drica Moraes é um exemplo de superação, mas o processo de recuperação exige disciplina e atenção médica contínua.

“São vários os cuidados que devemos ter após o transplante. As consultas médicas são regulares e frequentes, bem como a coleta de exames e o uso de medicamentos específicos”, afirmaram os especialistas.

Eles ressaltam que a retomada da rotina é possível, embora cada caso tenha suas particularidades: “Com os cuidados tomados, é possível, sim, voltar a ter uma vida normal com acompanhamento médico regular (lembrando que esse tempo de ‘retorno à vida normal’ é altamente variável entre os pacientes)”,completaram.

