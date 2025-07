Drica Moraes celebra 15 anos de transplante de medula com homenagem

A atriz Drica Moraes compartilhou nas redes sociais fotos inéditas do dia da infusão e agradeceu à família, equipe médica e ao doador que salvou sua vida

Nesta sexta-feira, 5, a atriz Drica Moraes emocionou seus seguidores ao celebrar os 15 anos de seu transplante de medula óssea, data que ela chama de “segunda vida”. A artista fez um post com fotos marcantes do processo de tratamento e homenagens à equipe médica, à família e, especialmente, ao seu doador, Adilson Rodrigues, que ela hoje considera como um “sétimo irmão”.

“Esse foi o dia da infusão”, escreveu Drica na legenda. Na imagem, aparecem sua mãe, seu pai e seus irmãos - todos reunidos em um momento de fé e esperança. Na cena, a bolsa com a medula doada simboliza o renascimento da atriz, que enfrentou um diagnóstico de leucemia mieloide aguda em 2009 e precisou se afastar temporariamente das novelas.

Reconhecimento ao doador e ao SUS

Drica fez questão de destacar a origem do gesto que mudou sua vida. O doador voluntário se inscreveu na campanha do Redome (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea) por meio de uma ação do SUS. Ela compartilhou uma imagem simbólica do local e contou que Adilson foi incentivado por sua família. “Meu doador e salvador, hoje meu sétimo irmão”.

Gratidão à equipe médica e profissionais da saúde

Além da família e do doador, Drica também agradeceu à equipe que a acompanhou durante o tratamento no Hospital Israelita Albert Einstein, citando diretamente o médico Dr. Nelson Hamerschlak, os enfermeiros e profissionais envolvidos em sua recuperação.

“Todo ano é isso: pura gratidão por esse coletivo sem fim”, concluiu a atriz, que hoje segue com saúde plena e atuando em projetos de destaque na TV e no cinema.

Histórico da doença

Drica foi diagnosticada com leucemia em 2009. A luta da atriz pela cura mobilizou o público e foi marcada por muita superação. Em 2010, ela voltou ao trabalho, já curada, se tornando um símbolo de força e de conscientização sobre a importância do cadastro de doadores de medula óssea.